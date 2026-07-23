El padre de Rodrigo De Paul defendió a los jugadores por mostrar la bandera de Malvinas

El Mundial 2026 continúa generando repercusiones en torno a la participación de la Selección Argentina. En las últimas horas, Roberto De Paul, padre del mediocampista Rodrigo De Paul, se refirió a la polémica surgida tras la exhibición de una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" luego del triunfo frente a Inglaterra en las semifinales del certamen.

En una entrevista con LN+, respaldó el accionar del plantel y descartó que el gesto de los futbolistas deba ser motivo de sanciones. "Esto fue un partido de fútbol y nada más. Pero las Islas Malvinas forman parte de nosotros y siempre las vamos a llevar con orgullo", expresó.

Además, sostuvo que la bandera representó un sentimiento compartido por gran parte de la sociedad argentina. "Me parece un mensaje justo. Es parte de nuestra historia y de lo que sentimos como argentinos. Que el mundo lo vea no tiene nada de malo", afirmó.

El valor del triunfo frente a Inglaterra

El padre del volante también recordó la importancia que tuvo el encuentro ante Inglaterra, tanto desde lo deportivo como por la carga simbólica que históricamente acompaña ese cruce.

"Los jugadores hicieron un esfuerzo enorme para ganar ese partido. Dejaron todo en la cancha y fue una alegría inmensa para todos los argentinos", señaló al destacar el compromiso del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Qué dijo sobre las versiones tras la final

Luego de la derrota frente a España en el partido decisivo, comenzaron a circular diferentes versiones sobre supuestas internas en el grupo y hasta teorías relacionadas con la charla previa encabezada por Lionel Messi.

Consultado sobre esas especulaciones, Roberto De Paul fue contundente: "No creo que haya pasado absolutamente nada. Son cosas que aparecen cuando no se consigue el resultado esperado".

También hizo referencia a las declaraciones del español Pedri, quien durante el torneo había insinuado que existía un interés por favorecer a la Argentina. Para De Paul, ese tipo de comentarios solo alimentaron un clima innecesario.

"Creo que cuando Rodrigo habló de conspiraciones se refería justamente a todo ese ruido externo. Los jugadores estaban concentrados en competir y no en responder lo que se decía afuera", concluyó.