Investigación en el Mundial: analizan apuestas y decisiones polémicas en dos partidos de España

El Mundial 2026 terminó, pero la polémica sigue rodeando a España. A pocos días de la consagración de la Roja frente a la Selección Argentina, trascendió que dos de sus partidos quedaron bajo investigación luego de que se detectaran movimientos millonarios e inusuales en los mercados de apuestas deportivas.

Según informó The Athletic, el Grupo de Copenhague, organismo internacional dedicado al monitoreo de la integridad de las competiciones deportivas, elevó varias alertas a la FIFA tras advertir patrones sospechosos durante el certamen, lo que motivó un seguimiento especial sobre distintos encuentros.

Los partidos que involucran al campeón del mundo son el empate sin goles frente a Cabo Verde y el duelo ante Arabia Saudita, donde fue anulado un gol de Ferran Torres tras una extensa revisión del VAR.

En el encuentro contra Cabo Verde, los investigadores detectaron que se apostaron cerca de 4,8 millones de dólares en la plataforma Polymarket a que España no conseguiría el triunfo, un volumen considerado fuera de lo habitual para ese tipo de mercado.

En el otro caso, la atención está centrada en el tanto invalidado de Ferran Torres. La revisión arbitral, que se prolongó durante más de tres minutos, coincidió con un comportamiento inusual en las apuestas vinculadas al desarrollo del partido, motivo por el cual también quedó bajo análisis.

De acuerdo con el informe del medio británico, el Grupo de Copenhague monitoreó los 104 partidos del Mundial, aunque 15 encuentros fueron sometidos a vigilancia especial y se emitieron siete "alertas amarillas" por posibles irregularidades relacionadas con las apuestas.

La investigación también incluye otros episodios ocurridos durante la Copa del Mundo. Uno de ellos corresponde a la expulsión del sudafricano Themba Zwane en el partido frente a México, mientras que otro involucra al delantero estadounidense Folarin Balogun.

En este último caso, la plataforma Polymarket abrió un mercado de apuestas sobre la disponibilidad del atacante para disputar el encuentro frente a Bélgica, luego de haber sido expulsado en el compromiso anterior. Días después, la FIFA dejó sin efecto la suspensión y habilitó al futbolista para jugar, una decisión que llamó la atención de los investigadores debido a que ninguno de los otros expulsados del torneo recibió el mismo beneficio.

Hasta el momento, ni la FIFA ni Polymarket realizaron declaraciones oficiales sobre estos episodios, mientras que las investigaciones continúan abiertas.

Según las estimaciones difundidas por The Athletic, durante el Mundial 2026 se movieron alrededor de 240.000 millones de dólares en apuestas deportivas, una cifra que prácticamente duplica el volumen registrado durante Qatar 2022.