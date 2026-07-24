Sturzenegger y Bullrich buscan ordenar el proyecto de propiedad privada, pero persisten las diferencias en el Senado

Los cambios introducidos al proyecto generaron fuertes cuestionamientos y retrasaron su tratamiento legislativo.

La venta de tierras a extranjeros continúa siendo el punto de mayor conflicto dentro y fuera del oficialismo.

Las diferencias entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel expusieron tensiones políticas en torno a la iniciativa.

El oficialismo sigue negociando apoyos para alcanzar la mayoría necesaria en la sesión prevista para el 6 de agosto.

Los senadores misioneros vuelven a ser considerados actores clave para definir el resultado de la votación.

Federico Sturzenegger y el bloque libertario buscan llegar al recinto con un texto definitivo y mayores consensos.

El oficialismo volvió a mover fichas para intentar encauzar el tratamiento del proyecto de ley de propiedad privada, una iniciativa que quedó envuelta en una sucesión de modificaciones, desacuerdos internos y dificultades para reunir los votos necesarios en el Senado. Con ese objetivo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mantuvo una reunión con la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y otros funcionarios, aunque el encuentro no dejó definiciones que alteren el escenario político previo a la reanudación del debate, prevista para el 6 de agosto.

La reunión, que se extendió durante poco más de una hora y media, se realizó luego de una serie de contratiempos que obligaron al oficialismo a revisar reiteradamente el articulado del proyecto. Desde que obtuvo dictamen a fines de mayo, la iniciativa fue modificada en numerosas oportunidades, situación que generó malestar entre bloques dialoguistas que cuestionaron la falta de una redacción definitiva y la incertidumbre sobre el contenido que finalmente llegará al recinto.

El tratamiento legislativo ya había sufrido un traspié cuando la sesión convocada para debatir la propuesta pasó a un cuarto intermedio, dejando en evidencia las dificultades de La Libertad Avanza para consolidar una mayoría estable. En ese contexto, la reunión entre Sturzenegger y Bullrich buscó reducir tensiones y coordinar una estrategia común de cara al próximo intento parlamentario.

Uno de los principales focos de discusión continúa siendo el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El texto actualmente en análisis establece que las provincias conservarán la jurisdicción plena sobre sus territorios, en línea con la Constitución Nacional, y reconoce los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 20 de la Carta Magna.

Al mismo tiempo, fija restricciones específicas para impedir que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y limita las compras por parte de empresas con participación estatal extranjera, salvo que exista autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble. La propuesta también incorpora mecanismos administrativos para esas autorizaciones, aunque algunos puntos fueron modificados respecto de versiones anteriores del proyecto.

La cuestión de la propiedad de tierras por parte de extranjeros se transformó en uno de los temas más sensibles de la discusión política. Las diferencias sobre este aspecto derivaron incluso en un enfrentamiento entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de una disputa que incluyó desacuerdos sobre la conveniencia de avanzar con la votación y tensiones que trascendieron el plano estrictamente legislativo.

A ello se sumaron cambios en otros capítulos relevantes de la iniciativa, como el régimen de expropiaciones, los desalojos exprés con un plazo de 20 días y las disposiciones vinculadas al manejo del fuego. También quedó fuera del texto el apartado referido a los barrios populares, luego de fuertes objeciones planteadas durante las negociaciones parlamentarias.

Mientras tanto, la atención del oficialismo permanece concentrada en la conformación de las mayorías necesarias para aprobar el proyecto. En ese escenario vuelven a ocupar un lugar central los senadores misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, cuyo comportamiento legislativo es seguido con especial atención después de los antecedentes registrados durante el tratamiento de Ficha Limpia.

Las proyecciones indican que ambos legisladores podrían acompañar la aprobación en general del proyecto, aunque mantendrían reparos respecto del capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, lo que restaría apoyos al oficialismo en uno de los artículos más controvertidos. Sin embargo, en el Senado nadie da por cerrado el panorama y continúan las conversaciones para intentar modificar posiciones antes de la sesión prevista para agosto.

Tras el encuentro con Sturzenegger, Bullrich sostuvo que la reunión permitió aclarar aspectos vinculados con los cambios introducidos en el proyecto y aseguró que las modificaciones responden a una visión más federal sobre el uso de la tierra. También defendió la posibilidad de que ciudadanos extranjeros puedan adquirir propiedades en el país, al considerar que ello no compromete la soberanía nacional, y remarcó que la Constitución reconoce ese derecho.

De cara a la reanudación del debate parlamentario, el desafío del oficialismo será llegar con un texto consensuado y con los respaldos suficientes para evitar un nuevo traspié legislativo en una iniciativa que se convirtió en uno de los proyectos más complejos de la agenda impulsada por el Gobierno.