La bronca de Oscar Ruggeri por las teorías conspirativas

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sigue generando repercusiones. Más allá del resultado deportivo, en las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales distintas teorías conspirativas que cuestionaban la actitud del plantel argentino e incluso ponían bajo sospecha la arenga previa de Lionel Messi.

Frente a ese escenario, Oscar Ruggeri reaccionó con dureza durante el programa F90 (ESPN) y rechazó de plano las versiones que insinuaban que los futbolistas se habían dejado perder.

Ruggeri, contundente contra las teorías conspirativas

El campeón del mundo en México 1986 reconoció que las especulaciones lo indignaron profundamente.

"No tenía ganas ni de venir al programa después de escuchar semejantes cosas. Nos subestiman como futbolistas", comenzó diciendo.

Luego apuntó directamente contra quienes instalaron la versión de que el plantel habría acordado perder la final.

"Escuché que fueron a decirle a Messi que esta final había que perderla. ¿Quién puede creer semejante locura? ¿Quién podría ir a decirle algo así a Messi?", expresó.

"España ganó bien"

Más allá de las críticas hacia los rumores, Ruggeri reconoció el mérito del conjunto español y consideró que fue un justo campeón.

"Hay que aceptar que España fue superior y ganó bien. Argentina no pudo mostrar el nivel que había tenido en otros partidos del torneo", sostuvo.

Aun así, recordó especialmente el triunfo conseguido en las semifinales frente a Inglaterra, uno de los partidos más destacados de la Albiceleste durante la Copa del Mundo.

"Lo que hizo este equipo contra Inglaterra fue extraordinario. Hacía mucho tiempo que no veía a una selección dominar así a los ingleses", remarcó.

También desmintió viejos mitos

Durante su descargo, Ruggeri aprovechó para rechazar otras teorías que suelen reaparecer alrededor de la Selección Argentina y de la FIFA.

El exdefensor recordó la final del Mundial de Italia 1990 y descartó las versiones que aseguraban que Julio Grondona había ordenado bajar el rendimiento del equipo de Diego Maradona.

"A mí nunca me dijeron absolutamente nada. Salí en el entretiempo porque estaba lesionado, no porque hubiera que perder. Es absurdo pensar eso", afirmó.

Finalmente, cuestionó las versiones que sostienen que la FIFA impide determinadas consagraciones.

"También dicen que la FIFA no quería que Argentina saliera bicampeón. Son cosas que no tienen sentido. No subestimen a los jugadores de fútbol. Nadie sale a una final del mundo para perderla", concluyó.