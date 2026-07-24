El enojo de Luis de la Fuente con los jugadores de la Selección Argentina

La final del Mundial 2026 entre España y la Selección Argentina continúa generando repercusiones. A pocos días de conquistar su segunda Copa del Mundo, el entrenador español Luis de la Fuente se refirió por primera vez a los incidentes que se produjeron tras el pitazo final y que involucraron a futbolistas de ambos equipos.

Durante una entrevista concedida a TVE y posteriormente al diario Marca, el seleccionador español habló sobre los cruces que protagonizaron Leandro Paredes con Eric García y Gavi, además del tenso intercambio entre Roberto Ayala y Dani Olmo.

El entrenador reconoció que, en medio de los festejos por la consagración, no advirtió lo que estaba ocurriendo.

"En ese momento no me di cuenta, estaba celebrando", explicó. Sin embargo, tras observar las imágenes, fue contundente: "Es algo intolerable e inadmisible. Ese tipo de situaciones no se pueden permitir".

De la Fuente también cuestionó el comportamiento de algunos integrantes del seleccionado argentino.

"Futbolistas de ese nivel, dirigidos por un gran entrenador, no deberían terminar un partido de esa manera. Estoy convencido de que a Lionel Scaloni tampoco le habrá gustado ver esas imágenes", sostuvo.

Al mismo tiempo, destacó la actitud de sus dirigidos durante los momentos de mayor tensión.

"Nuestros jugadores mantuvieron la calma y las formas en todo momento. Respondieron como verdaderos deportistas frente a las provocaciones", afirmó.

Elogios para Scaloni y análisis de la final

Más allá de sus críticas por los incidentes, el entrenador español dejó en claro que mantiene una excelente relación con el técnico argentino.

"Con Scaloni somos muy buenos amigos, tenemos una gran relación y es un caballero. Entiendo que después de una final todos vivimos muchas emociones y seguramente a él tampoco le agradó lo que ocurrió", señaló.

Respecto al desarrollo del encuentro, De la Fuente consideró que España fue superior durante gran parte del partido, aunque reconoció el peligro constante de la Albiceleste.

"Sentíamos que el partido estaba bajo control. Fuimos superiores y creo que la diferencia pudo haber sido mayor. Incluso hubo un gol de Nico Williams que, en mi opinión, fue invalidado de manera incorrecta", comentó.

De todos modos, destacó que frente a Argentina nunca se puede bajar la guardia.

"Sabíamos que ellos siempre iban a tener una oportunidad. Hasta el pitazo final había que mantener la concentración porque enfrente estaba una selección con enorme jerarquía. Por suerte, el trofeo terminó quedándose con nosotros", concluyó.