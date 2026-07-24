Jürgen Klopp es el nuevo entrenador de la selección de Alemania

Jürgen Klopp fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Alemania, en reemplazo de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo tras la eliminación del equipo en los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay. El exdirector técnico de Liverpool firmó contrato hasta la finalización del Mundial 2030.

La llegada del experimentado entrenador de 59 años abre una nueva etapa para el conjunto alemán, que busca recuperar el protagonismo perdido en las últimas Copas del Mundo. Desde la Federación Alemana de Fútbol (DFB), su presidente Bernd Neuendorf aseguró que Klopp era el principal candidato para asumir el cargo.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender como asistentes, mientras que el exdefensor Per Mertesacker ocupará el puesto de director deportivo de la selección.

Durante su presentación, Klopp expresó la emoción que le genera asumir el desafío de dirigir al combinado nacional.

“En estos días pasó una película por mi cabeza para recordar de dónde vengo. Durante mucho tiempo fue imposible imaginarme ocupando el cargo de seleccionador de Alemania”, afirmó.

Además, el entrenador pidió respaldo para el proceso que comenzará de cara a las próximas competencias.

“Vamos a necesitar el apoyo de todos. También de ustedes. Les pido que acompañen este proyecto pensando en el bien del equipo”, sostuvo.

Klopp también dejó un fuerte mensaje sobre la presión que rodea al cargo y marcó un límite respecto al trato hacia su entorno familiar.

“Si en algún momento consideran que debo irme, lo haré sin pedir indemnización. Pero si se meten con mi familia y no la dejan en paz, también me iré. Vi lo que pasó con Julian Nagelsmann y con Thomas Tuchel. Sé que en otros países es peor”, advirtió.

El técnico alemán llega tras una exitosa trayectoria en clubes como Borussia Dortmund y Liverpool, donde conquistó títulos nacionales e internacionales y se consolidó como uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo.

Su principal objetivo será devolver a Alemania a los primeros planos del fútbol internacional, luego de una década marcada por resultados por debajo de las expectativas desde la consagración en el Mundial de Brasil 2014.