Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina

La Selección Argentina cerró un ciclo histórico. Luego de disputar la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Nicolás Otamendi anunció oficialmente su retiro del seleccionado nacional mediante una emotiva publicación en sus redes sociales.

El experimentado defensor eligió despedirse con un video que repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta albiceleste: la consagración en el Mundial de Qatar 2022, las Copas América, la Finalissima y varios de los goles que convirtió a lo largo de su trayectoria internacional.

El mensaje de despedida de Otamendi

A través de su cuenta de Instagram, el zaguero expresó la emoción que le generó ponerle punto final a una etapa que marcó su carrera.

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé desde muy chico con vestir la camiseta de la Selección Argentina y terminó siendo el mayor privilegio que me dio el fútbol. Siempre intenté defender estos colores con orgullo, compromiso y el corazón", escribió.

El defensor también hizo referencia al cierre de su historia con la Albiceleste, que coincidió con la derrota frente a España en la final del Mundial.

"No era el final que imaginábamos, pero me voy con la tranquilidad de saber que este grupo dejó absolutamente todo hasta el último minuto", señaló.

Además, remarcó que nunca le faltó entrega durante todos los años que defendió al seleccionado.

"Me despido sabiendo que siempre di el máximo. Nunca dejé de creer, nunca dejé de luchar y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor orgullo de mi vida", agregó.

El agradecimiento a los hinchas y a su familia

En otro tramo del comunicado, Otamendi dedicó unas palabras especiales para los hinchas argentinos y para su familia.

"Gracias a toda la gente por el cariño de tantos años. Por cada bandera, cada canción y por acompañarnos tanto en los momentos de alegría como en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada partido fuera inolvidable", expresó.

También reconoció el respaldo permanente de sus seres queridos.

"Gracias a mi familia por estar siempre. Ellos fueron mi sostén en cada desafío, en cada viaje, en cada ausencia y en cada momento complicado. Nada de esto hubiera sido posible sin ellos", afirmó.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Antes de cerrar su despedida, el defensor dejó un mensaje dirigido a los futbolistas que continuarán representando a la Selección Argentina.

"A los que siguen vistiendo esta camiseta les quiero decir que nunca dejen de creer. Habrá momentos difíciles, pero representar a la Argentina siempre vale la pena. Estoy convencido de que el próximo gran capítulo de esta historia también será de ustedes", sostuvo.

Finalmente, Otamendi concluyó:

"Hoy termina mi camino en la Selección, pero el amor por estos colores va a durar toda la vida. Gracias, Argentina, por haberme permitido cumplir el sueño de vestir esta camiseta y convertirme en campeón del mundo. Hasta siempre."