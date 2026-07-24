Leve repunte en las ventas de mayo no logra frenar las señales de desaceleración del consumo

El consumo masivo en Argentina dio signos de recuperación parcial durante mayo, aunque las proyecciones para la mitad del año anticipan un panorama complejo. De acuerdo con los registros de la Encuesta de supermercados elaborada por el INDEC, las ventas en las grandes cadenas crecieron un 0,9% mensual a precios constantes, alcanzando su registro desestacionalizado más alto desde el último trimestre del año anterior. Este avance permitió atenuar el declive interanual al 0,7% y reducir la caída acumulada en los primeros cinco meses de 2026 al 2,7%.

Una dinámica similar se verificó en los centros de abastecimiento mayorista, donde el nivel de facturación real exhibió un incremento del 2,3% respecto de abril, si bien se mantuvo un 2,3% por debajo del volumen comercializado un año atrás. Con estos resultados, el sector mayorista logró suavizar su contracción anual acumulada, fijándola en un 3%.

A pesar de las cifras positivas del quinto mes, la composición de las compras reflejó cambios notorios en las prioridades de los hogares. En el canal minorista se registraron caídas reales en rubros esenciales como lácteos, bebidas, frutas y verduras, mientras que en el segmento mayorista la retracción golpeó con fuerza a la vestimenta, la electrónica y las bebidas. Paralelamente, los métodos de pago mostraron transformaciones llamativas: los consumidores en supermercados priorizaron las transferencias digitales y pagos con código QR en detrimento de las tarjetas de débito, en tanto que en los grandes autoservicios sorprendió un mayor uso de dinero en efectivo como vía para saldar operaciones.

La incipiente mejora de mayo parece haber encontrado un límite de cara al mes posterior. Mediciones del sector privado elaboradas por la consultora Scentia revelaron que el consumo masivo experimentó un retroceso mensual del 2,4% en junio, arrastrado por caídas generalizadas tanto en supermercados como en establecimientos mayoristas. Únicamente los canales electrónicos y los locales farmacéuticos lograron mostrar números positivos, confirmando que la recuperación del gasto familiar todavía transita por un terreno frágil e inestable.