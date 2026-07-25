Pagano cruzó a Bullrich por el debate sobre la venta de tierras a extranjeros

Pagano cuestionó la interpretación constitucional realizada por Patricia Bullrich sobre la venta de tierras.

La diputada defendió la vigencia de la Ley 26.737 como herramienta para proteger la soberanía territorial.

Sostuvo que la Constitución permite reglamentar el derecho de propiedad mediante leyes.

Bullrich afirmó que el proyecto solo impide que Estados extranjeros adquieran tierras argentinas.

La senadora defendió la igualdad de derechos entre ciudadanos argentinos y extranjeros residentes.

El proyecto será tratado nuevamente en el Senado el próximo 6 de agosto tras incorporar modificaciones acordadas.

La diputada nacional Marcela Pagano, integrante del unibloque Coherencia y ex integrante de La Libertad Avanza, cuestionó públicamente a la senadora Patricia Bullrich por sus declaraciones en defensa del proyecto oficial que modifica el régimen de venta de tierras a extranjeros. La legisladora sostuvo que la interpretación realizada por la dirigente oficialista sobre la Constitución Nacional contiene errores jurídicos y defendió la continuidad de las restricciones establecidas por la Ley 26.737.

La polémica se desató luego de que Bullrich respaldara la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para reformar el régimen vigente de adquisición de tierras por parte de extranjeros. Frente a esas declaraciones, Pagano recurrió a sus redes sociales para expresar su desacuerdo y cuestionar la postura de la senadora.

“La senadora Patricia Bullrich sostiene que la Constitución permite vender tierras a extranjeros sin límite alguno. Tres errores en una sola frase”, escribió la diputada en su cuenta de X. A partir de esa afirmación desarrolló una serie de argumentos destinados a refutar la interpretación constitucional planteada por la legisladora oficialista.

Según Pagano, la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos sobre la propiedad privada. En ese sentido, recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente que los derechos constitucionales pueden ser reglamentados mediante leyes dictadas por el Congreso, siempre que no se altere su esencia.

La diputada también remarcó que la propia Constitución establece obligaciones concretas para el Estado vinculadas con la protección del territorio y de los recursos estratégicos. En ese marco, citó el artículo 75, inciso 16, referido a la seguridad de las fronteras, así como el artículo 41, que establece el deber de preservar el ambiente y los recursos naturales.

Como parte de su argumentación, Pagano sostuvo que las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros no constituyen una excepción en el derecho comparado. Mencionó que países como Estados Unidos, Suiza, Japón y Brasil mantienen distintos mecanismos de regulación sobre este tipo de operaciones, especialmente cuando involucran zonas estratégicas o recursos considerados de interés nacional.

La legisladora también defendió expresamente la Ley 26.737, vigente desde 2011, al señalar que no impide la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros ni afecta derechos adquiridos. Según explicó, la norma establece mecanismos de registro, organización y límites para futuras operaciones, con el objetivo de preservar la soberanía sobre el territorio nacional.

En ese contexto, rechazó las críticas formuladas contra esa legislación y sostuvo que su defensa no implica promover una mayor intervención estatal. “La Ley 26.737 no expropia ni prohíbe: registra, ordena y limita hacia el futuro. Defenderla no es estatismo. Es soberanía. La Patria no se remata y a los argentinos no se les miente”, afirmó la diputada.

Las declaraciones de Pagano surgieron como respuesta a la posición expresada por Bullrich, quien había defendido el proyecto oficial al sostener que un ciudadano extranjero radicado en la Argentina debe tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano argentino.

En esa línea, la senadora afirmó que un extranjero puede comprar tierras, inmuebles, fábricas y desarrollar actividades económicas en igualdad de condiciones, siempre que cumpla con las leyes vigentes. Además, aclaró que la restricción prevista en el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo apunta exclusivamente a impedir que Estados extranjeros puedan adquirir tierras dentro del territorio argentino.

Bullrich explicó que esa modificación busca evitar que gobiernos de otros países concentren propiedades estratégicas en la Argentina, diferenciando esa situación de las inversiones realizadas por personas físicas o empresas privadas.

Tras mantener una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la senadora confirmó que el proyecto volverá a ser tratado en el Senado el próximo 6 de agosto. El oficialismo prevé presentar una nueva versión de la iniciativa luego de incorporar modificaciones consensuadas con bloques aliados, con el objetivo de avanzar en su aprobación parlamentaria.