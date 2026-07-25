Guillermo Michel cuestionó el rumbo económico y reclamó mayor defensa de la producción nacional

Guillermo Michel cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

El diputado sostuvo que las políticas oficiales afectan a la industria, el empleo y la clase media.

También reclamó mayor transparencia sobre la posición del Gobierno respecto de las Islas Malvinas.

Michel rechazó la reforma del régimen de venta de tierras a extranjeros impulsada por el oficialismo.

Criticó la apertura de importaciones y advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo industriales.

El legislador pidió priorizar la producción nacional, el empleo y la defensa de los recursos estratégicos.

El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel formuló una serie de críticas al gobierno de Javier Milei al cuestionar tanto la orientación de la política económica como la posición oficial en torno a las Islas Malvinas. El legislador sostuvo que la administración nacional impulsa un modelo que perjudica a la industria, al empleo y a la clase media, al tiempo que reclamó una mayor defensa de los recursos estratégicos y de la producción nacional.

Durante una entrevista radial, Michel afirmó que el Gobierno no busca únicamente aplicar un programa económico, sino transformar el modelo social del país. En ese sentido, sostuvo que las políticas implementadas por la gestión libertaria apuntan a modificar la estructura productiva argentina y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tienen esas medidas sobre distintos sectores de la economía.

El diputado expresó que la apertura de las importaciones y otras decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo afectan la competitividad de la industria nacional y generan pérdida de puestos de trabajo. Según planteó, la prioridad de cualquier estrategia económica debería ser preservar el empleo, fortalecer la producción local y promover inversiones que impulsen el desarrollo industrial.

Como ejemplo de esa situación, mencionó el caso de una fábrica de baterías ubicada en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú que, según indicó, dejó de fabricar para pasar a importar productos terminados. De acuerdo con Michel, esa decisión derivó en la pérdida de aproximadamente un centenar de puestos de trabajo y constituye una muestra del impacto que la apertura comercial puede tener sobre determinadas actividades productivas.

Además de sus cuestionamientos económicos, el legislador también puso el foco en la política exterior vinculada con las Islas Malvinas. Michel informó que presentó un nuevo pedido de informes para conocer la posición del Gobierno respecto de la explotación de recursos petroleros y pesqueros que, según denunció, el Reino Unido desarrolla en el área en disputa.

El diputado consideró que la administración nacional mantiene una actitud poco clara respecto de ese tema y sostuvo que resulta necesario conocer cuáles son las acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo para resguardar los derechos argentinos sobre el archipiélago y los recursos naturales asociados.

En esa línea, recordó que semanas atrás había presentado otro pedido de informes relacionado con el paso de un patrullero británico por aguas bajo jurisdicción argentina. Ahora, explicó, decidió ampliar sus planteos para incluir también las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.

Michel reiteró que las Islas Malvinas forman parte del territorio argentino y sostuvo que la defensa de los recursos naturales constituye una política estratégica para el país. A su entender, la protección de esos activos debe complementarse con medidas orientadas a fortalecer la industria nacional y preservar el empleo.

En ese contexto, el legislador también expresó su rechazo al proyecto oficial que propone modificar el régimen de adquisición de tierras por parte de extranjeros. Según explicó, la legislación vigente ya contempla mecanismos que permiten el ingreso de inversiones internacionales sin necesidad de flexibilizar las restricciones existentes.

Como antecedente, recordó la llegada de la empresa Chevron al país en 2013 y sostuvo que ese proceso se concretó dentro del marco legal vigente. Por ese motivo, afirmó que no encuentra razones para avanzar con cambios que habiliten una mayor participación de Estados extranjeros en la compra de tierras.

Las críticas del diputado también alcanzaron la situación económica cotidiana de los hogares. Michel cuestionó el incremento de las tarifas de los servicios públicos y sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.

Asimismo, consideró que el debate económico no debería centrarse exclusivamente en variables financieras como el riesgo país o las expectativas de inversión, sino también en el impacto que las políticas públicas tienen sobre el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de la población.

En el tramo final de sus declaraciones, el dirigente peronista llamó a dejar de lado las disputas políticas internas y concentrar la discusión pública en los problemas que enfrentan los argentinos. En ese sentido, sostuvo que el debate debe orientarse hacia la generación de empleo, el fortalecimiento de la industria, la recuperación del poder adquisitivo y la defensa de los intereses nacionales como ejes centrales de la agenda política.