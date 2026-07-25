Pichetto reclamó priorizar la producción nacional y advirtió por la situación de la industria

Miguel Ángel Pichetto reclamó que la producción nacional vuelva a ser una prioridad del Estado.

El diputado advirtió que la pérdida de empleo industrial afecta al conjunto de la economía.

Sostuvo que no existe un proyecto de desarrollo viable con fábricas paralizadas.

Un informe sobre la industria electrónica reflejó reducción de personal y elevada capacidad ociosa.

El legislador pidió impulsar políticas para fortalecer la inversión y sostener la actividad manufacturera.

Pichetto consideró que proteger el trabajo argentino es clave para el crecimiento económico de largo plazo.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, integrante del bloque Encuentro Federal, manifestó su preocupación por el escenario que atraviesa la industria argentina y reclamó que la producción nacional vuelva a ocupar un lugar central en la agenda económica del Gobierno. El legislador advirtió sobre el aumento de la capacidad ociosa en las fábricas y el deterioro del empleo industrial, al sostener que la pérdida de actividad ya impacta sobre el conjunto de la economía.

A través de una publicación en su cuenta de X, Pichetto planteó que la recuperación de la industria debe convertirse en una prioridad para cualquier estrategia de desarrollo. En ese marco, afirmó que el funcionamiento del aparato productivo resulta indispensable para sostener el empleo y promover nuevas inversiones.

“No hay país viable con fábricas paradas y trabajadores que pierden su empleo. La producción nacional no puede quedar librada a su suerte. Recuperar la inversión, sostener la industria y proteger el trabajo argentino debe ser una prioridad de cualquier proyecto de desarrollo”, expresó el diputado.

El pronunciamiento se produjo luego de conocerse un informe sobre el desempeño de la industria electrónica durante el segundo trimestre del año, que reflejó un deterioro en distintos indicadores de actividad y empleo. Ese relevamiento mostró que una parte significativa de las empresas redujo su plantilla de personal y continúa operando con elevados niveles de capacidad instalada sin utilizar.

A partir de esos datos, Pichetto sostuvo que las dificultades del sector manufacturero ya no constituyen un problema aislado, sino que representan una señal de alerta para la economía en su conjunto. Según su análisis, la pérdida de dinamismo industrial repercute directamente sobre el empleo, el consumo y la inversión.

El legislador señaló que cuando una proporción importante de las fábricas trabaja por debajo de su capacidad y una cantidad considerable de empresas se ve obligada a reducir puestos de trabajo, las consecuencias trascienden el ámbito industrial y afectan a toda la actividad económica.

En ese sentido, insistió en que el Estado debe recuperar un rol activo en el impulso de políticas destinadas a fortalecer la producción nacional, estimular la inversión y preservar el empleo. Para Pichetto, esos objetivos constituyen elementos centrales para garantizar un proceso de crecimiento sostenido y mejorar las condiciones de desarrollo del país.

El informe que motivó sus declaraciones puso el foco en la situación de la industria electrónica, uno de los sectores que viene registrando mayores dificultades durante los últimos meses. Entre las principales conclusiones del estudio se destacó que el 41% de las empresas consultadas redujo su dotación de personal durante el segundo trimestre, mientras que una amplia mayoría continúa operando con niveles elevados de capacidad ociosa.

Ese escenario refleja una menor utilización de la infraestructura productiva disponible, fenómeno que suele asociarse con una disminución de la demanda y con menores niveles de inversión. Para distintos analistas, la persistencia de altos índices de capacidad ociosa constituye uno de los principales desafíos para la recuperación del sector manufacturero.

Frente a ese panorama, Pichetto reiteró que la política económica debe incorporar mecanismos orientados a sostener la actividad productiva y evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo. A su entender, el fortalecimiento de la industria representa un componente esencial para impulsar el crecimiento económico y consolidar un modelo de desarrollo de largo plazo.

Las declaraciones del diputado se suman al debate sobre la evolución de la actividad industrial en un contexto de desaceleración de la inflación y de cambios en distintas variables macroeconómicas impulsadas por el Gobierno nacional. Mientras el oficialismo sostiene que las medidas adoptadas buscan consolidar el equilibrio económico y generar condiciones para una recuperación sostenida, distintos sectores de la oposición expresan preocupación por el impacto que ese proceso tiene sobre la producción y el empleo.

En ese marco, Pichetto volvió a plantear que la defensa de la industria, la inversión y el trabajo argentino debe transformarse nuevamente en una prioridad de las políticas públicas, al considerar que el desempeño del sector productivo resulta determinante para el crecimiento económico y la generación de empleo formal.