Un juez de Estados Unidos ordenó a Guillermo Tofoni restringir el uso de documentación vinculada a la causa contra la AFA

Un juez de Georgia rechazó que Guillermo Tofoni utilice documentación obtenida en Estados Unidos en causas penales argentinas.

La resolución sostiene que las pruebas fueron autorizadas únicamente para un proceso de carácter civil.

El magistrado advirtió que parte del material fue distribuido a periodistas y presentado en tribunales argentinos.

Tofoni deberá notificar a quienes recibieron los documentos para solicitar su devolución o destrucción.

También deberá adoptar medidas para recuperar el material y acreditar su cumplimiento ante la Justicia estadounidense.

La decisión se vincula con las denuncias promovidas por Tofoni contra autoridades de la AFA por presuntas irregularidades en contratos comerciales.

El conflicto judicial que enfrenta al agente FIFA Guillermo Tofoni con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo en los Estados Unidos. El juez del Distrito de Georgia, Clay D. Land, rechazó el pedido del empresario para utilizar documentación obtenida en ese país en procesos penales iniciados en la Argentina y le ordenó adoptar una serie de medidas para restringir la circulación del material, al considerar que su utilización excedió los fines autorizados originalmente.

La resolución, emitida el 21 de julio, establece que Tofoni deberá cumplir en un plazo de 14 días con tres disposiciones destinadas a recuperar o destruir la documentación que fue entregada a terceros. Entre ellas figura la obligación de notificar a todas las personas y entidades que recibieron esos documentos para solicitar formalmente su devolución o destrucción.

La decisión judicial se relaciona con pruebas obtenidas por Tofoni mediante un procedimiento previsto en la Sección 1782 del Código de los Estados Unidos, una norma que permite solicitar asistencia judicial para producir pruebas destinadas a ser utilizadas en litigios desarrollados en el extranjero.

Sin embargo, el magistrado sostuvo que esa autorización había sido concedida exclusivamente para una causa de carácter civil y no habilitaba el empleo de la documentación en procesos penales ni su difusión a periodistas, medios de comunicación u otras personas ajenas al objeto del procedimiento.

En el fallo, el juez Land advirtió que parte del material obtenido fue incorporado a expedientes judiciales en la Argentina y distribuido a distintos periodistas, pese a que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de esa información.

La resolución constituye una respuesta al nuevo planteo presentado por Tofoni, quien había solicitado autorización para utilizar esos documentos en cuatro procesos penales iniciados en la Justicia argentina mediante denuncias promovidas por él mismo.

El magistrado recordó que el tribunal ya había indicado anteriormente que cualquier cambio en el destino de la documentación debía tramitarse mediante una nueva solicitud formal bajo la Sección 1782. No obstante, señaló que el empresario optó por presentar un pedido de autorización basado en la interpretación de que cumplía con los requisitos legales necesarios, en lugar de iniciar el procedimiento previsto por la normativa estadounidense.

En su análisis, Land consideró que ni Tofoni ni su abogado lograron demostrar que la obtención de los registros bancarios de la empresa Tourprodenter hubiera tenido como finalidad el inicio de acciones penales. Tampoco acreditaron que la legislación argentina permitiera acceder a esa documentación privada con el propósito de promover denuncias penales contra personas vinculadas con la compañía.

El conflicto judicial tiene como eje las denuncias impulsadas por Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Las presentaciones incluyen acusaciones vinculadas con presuntas maniobras de defraudación y lavado de dinero relacionadas con contratos comerciales de la Selección Argentina, un expediente que fue adquiriendo proyección internacional debido al origen de parte de la documentación incorporada al caso.

Como consecuencia de la resolución, el juez estadounidense ordenó a Tofoni cumplir tres medidas específicas. En primer lugar, deberá notificar por escrito a todas las personas o entidades que hayan recibido los documentos protegidos para informarles que el material se encuentra alcanzado por la orden judicial y solicitar su devolución o destrucción.

Además, deberá adoptar todas las medidas razonables para recuperar la documentación o asegurar que sea eliminada por quienes no estaban autorizados a recibirla. Finalmente, tendrá que presentar ante el tribunal una certificación en la que detalle las acciones concretas realizadas para cumplir con las obligaciones impuestas por la orden de protección.

La resolución refuerza el criterio del tribunal respecto del alcance limitado de las pruebas obtenidas mediante mecanismos de cooperación judicial internacional y subraya que ese tipo de procedimientos no habilita automáticamente su utilización para fines distintos de aquellos autorizados inicialmente.

El caso continúa abierto tanto en los Estados Unidos como en la Argentina y mantiene en el centro del debate el alcance de la cooperación judicial internacional, la utilización de pruebas obtenidas en el extranjero y los límites impuestos por las órdenes de protección dictadas por los tribunales estadounidenses.