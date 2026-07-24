Santa Fe toma el control de la A012 y acelera una obra clave tras un acuerdo con la Nación

La provincia de Santa Fe dio un paso estratégico al asumir el control de un tramo de 67 kilómetros de la Ruta Nacional A012, una vía fundamental para el transporte de cargas hacia los puertos del sur provincial. El traspaso de la jurisdicción, acordado con el Gobierno nacional, no solo permitirá ejecutar obras urgentes de mantenimiento, sino que también dejó una imagen de fuerte contenido político por la presencia de dirigentes de ambos espacios.

El entendimiento fue rubricado por autoridades nacionales y provinciales en un acto que reunió a funcionarios y legisladores. Por parte de Santa Fe participaron representantes del frente oficialista, mientras que el Gobierno nacional mostró una nutrida delegación de dirigentes de La Libertad Avanza y otros referentes del oficialismo.

La transferencia representa un nuevo capítulo en la relación entre la administración de Maximiliano Pullaro y la Casa Rosada. Luego de varios meses de negociaciones, ambas partes lograron avanzar en un acuerdo que le permitirá a la provincia intervenir de manera inmediata sobre una ruta considerada clave para la logística del sector productivo.

Este entendimiento se suma a otros acuerdos alcanzados recientemente entre Santa Fe y la Nación, como el relacionado con los fondos previsionales y los adelantos financieros destinados a aliviar las cuentas provinciales. Además, continúan las conversaciones para resolver la deuda previsional acumulada y avanzar en la transferencia de bienes nacionales a la provincia.

Una obra prioritaria para la producción

Con una inversión provincial de 4.300 millones de pesos, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha los trabajos de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias sobre la A012, una de las rutas más utilizadas por el transporte de cargas que se dirige a los puertos del Gran Rosario.

Durante la firma del acta de inicio de las obras, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que mejorar la infraestructura vial es fundamental para fortalecer la producción, generar empleo y acompañar el crecimiento económico de la provincia.

El mandatario explicó que, aunque la ruta pertenece al Estado nacional, la provincia optó por asumir la responsabilidad de su reparación para evitar que continúe deteriorándose y para avanzar con una planificación de largo plazo que garantice mejores condiciones de circulación.

En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que una gran parte de los camiones que utilizan ese corredor provienen de otras provincias, por lo que consideró que la decisión de asumir la gestión de la ruta permitirá brindar una solución concreta a una demanda histórica del sector productivo.

El corredor vial más importante hacia los puertos

La Ruta A012 constituye una pieza central dentro del Circuito de Acceso a Puertos (CIP), un proyecto estratégico para optimizar la circulación de camiones que transportan granos y otros productos destinados a la exportación.

Las tareas comenzaron en el cruce de la A012 con la Ruta Nacional 34 y estarán a cargo de la empresa Pose. El plazo estimado de ejecución es de entre seis y siete meses.

Además de las obras ya iniciadas, la provincia prevé avanzar con nuevas intervenciones, entre ellas la construcción de una rotonda en la intersección con la Ruta Provincial 25, en el marco del Camino de la Cremería, y la reactivación del proyecto para construir otra rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 9 vieja.

Debate político por el costo de la obra

La decisión de que Santa Fe asuma la reparación de una ruta nacional también generó cuestionamientos desde sectores de la oposición provincial, que advirtieron sobre el impacto económico que implicará afrontar con recursos propios una infraestructura que originalmente corresponde al Estado nacional.

Pese a esas críticas, el Gobierno provincial sostiene que la prioridad es garantizar condiciones seguras para el tránsito y mejorar uno de los corredores logísticos más importantes del país, considerado esencial para la competitividad de la producción santafesina y el funcionamiento del complejo portuario del sur provincial.