Ataque con misiles en Kiev deja muertos y heridos durante una exhibición de armamento

Un ataque con misiles lanzado por Rusia contra la región de Kiev dejó al menos seis personas fallecidas y decenas de heridos este viernes, según informó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. A esa cifra se suman otras cinco víctimas fatales registradas en la ciudad de Slovyansk, en el este del país.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Zelensky confirmó el saldo preliminar del bombardeo y señaló que el ataque provocó un elevado número de heridos, aunque no brindó detalles específicos sobre el lugar alcanzado ni sobre el objetivo del misil.

Con el correr de las horas surgieron versiones que indican que el blanco habría sido una exposición vinculada a la industria de defensa ucraniana. Valeri Borovik, propietario de la empresa privada de drones First Contact, aseguró durante una entrevista televisiva que el impacto se produjo en una exhibición de armamento que se desarrollaba en las cercanías de Kiev.

La información fue respaldada posteriormente por el Consejo de Fabricantes de Armas de Ucrania, que confirmó que en el sitio atacado se encontraban reunidos representantes del sector militar e industrial.

El nuevo bombardeo se produjo en pleno día y vuelve a reflejar la intensidad de los ataques en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras continúan las operaciones militares, las autoridades ucranianas trabajan en la asistencia a los heridos y en la evaluación de los daños ocasionados por el impacto de los misiles.

El episodio se suma a una serie de ofensivas registradas en las últimas semanas, en un escenario donde ambas partes mantienen una escalada de acciones militares y ataques sobre distintos puntos estratégicos del territorio ucraniano.