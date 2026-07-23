La Cámara de EE.UU. desafía a Trump y exige poner fin a la intervención militar en Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución en la que solicita al presidente Donald Trump retirar a las fuerzas militares estadounidenses del conflicto con Irán, una guerra que ya lleva 145 días y continúa dejando bajas entre los soldados norteamericanos.

La iniciativa fue respaldada por 214 legisladores, frente a 208 votos en contra, gracias al apoyo de cuatro congresistas republicanos que se desmarcaron de la posición oficial de su partido. Sin embargo, pocas horas más tarde, el Senado rechazó una propuesta similar por un ajustado resultado de 49 votos contra 47.

Pese a la aprobación en la Cámara Baja, la resolución no tiene carácter vinculante, por lo que no obliga al mandatario a modificar la estrategia militar. Todo indica que Trump mantendrá su postura, tal como ocurrió con una medida similar aprobada meses atrás, que el presidente desestimó públicamente.

La propuesta fue presentada por la legisladora demócrata Pramila Jayapal y se basa en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una norma que establece que el Poder Ejecutivo debe informar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al inicio de una acción militar y obtener autorización legislativa si las operaciones se extienden más allá de los 60 días.

Al tratarse de una resolución concurrente, el texto no requiere la firma presidencial ni puede ser vetado, aunque tampoco genera obligaciones legales para la Casa Blanca.

Entre los republicanos que acompañaron la iniciativa se encuentran Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Míchigan) y Warren Davidson (Ohio), quienes sostuvieron que la legislación vigente exige que el Congreso autorice la continuidad de las operaciones militares.

Desde la administración Trump, en cambio, argumentan que los ataques retomados el 7 de julio, luego de la ruptura del alto el fuego, marcaron el inicio de un nuevo plazo de 60 días bajo las facultades que el Artículo II de la Constitución otorga al presidente como comandante en jefe. Esa interpretación fue cuestionada por legisladores tanto demócratas como republicanos, que consideran que el Congreso debe recuperar un rol más activo en la decisión sobre la participación del país en conflictos armados.