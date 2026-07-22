Trump endurece la amenaza: promete atacar infraestructura iraní si vuelven los ataques en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán al asegurar que las fuerzas estadounidenses responderán con ataques sobre infraestructura civil iraní si se registran nuevos ataques contra embarcaciones que navegan por el estrecho de Ormuz.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que cualquier agresión iraní contra buques mediante misiles, drones, cohetes u otro tipo de armamento tendrá una represalia inmediata. Según expresó, Washington responderá destruyendo puentes o instalaciones vinculadas al suministro de energía.

Las declaraciones llegan en un contexto de fuerte tensión militar entre ambos países. La ofensiva estadounidense sobre territorio iraní ya suma más de once noches consecutivas de bombardeos, en una guerra que comenzó el pasado 28 de febrero y que fue desplazando su eje hacia el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Ese corredor estratégico concentra, en condiciones normales, una parte significativa del tránsito internacional de petróleo y gas natural, por lo que cualquier alteración en la zona genera preocupación en los mercados y entre las principales potencias.

La escalada se intensificó luego de los ataques atribuidos a Irán contra embarcaciones que cruzaban el estrecho, hechos que provocaron una nueva fase del conflicto. Al mismo tiempo, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, mantienen sus amenazas sobre buques petroleros que circulan por el mar Rojo, ampliando el riesgo de inestabilidad en una región clave para el suministro global de energía.