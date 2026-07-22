El emotivo mensaje de Tini Stoessel para Rodrigo De Paul tras la derrota en la final: “Se me hace difícil”

Tini Stoessel le dedicó un emotivo mensaje a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial: “Estoy profundamente orgullosa de vos”

Luego de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Tini Stoessel expresó su apoyo a Rodrigo De Paul con un sentido mensaje en redes sociales. La cantante destacó el esfuerzo del mediocampista durante el torneo y dejó en claro su admiración por el camino recorrido por el futbolista.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió una imagen del jugador argentino y le dedicó unas palabras cargadas de emoción. “Gracias Selección, por tanto. Son y van a ser eternos. Mi vida... ya sabés todo. Se me hace difícil poder expresarlo acá en este momento. Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y te admiro siempre”, escribió.

El mensaje llegó en un contexto marcado por la tristeza tras la caída ante España en la definición del campeonato, pero también por el reconocimiento al plantel argentino, que disputó su segunda final mundialista consecutiva luego del título conseguido en Qatar 2022.

El apoyo de Tini a Rodrigo De Paul tras la final perdida

Con sus palabras, Tini buscó transmitir el orgullo por la entrega del futbolista y acompañarlo en un momento de gran sensibilidad. La cantante resaltó no solo el rendimiento deportivo de De Paul, sino también el compromiso y la dedicación que mostró a lo largo de todo el proceso con la Selección.

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron el gesto de apoyo hacia el volante argentino y se sumaron con mensajes de cariño para ambos.

A poco más de dos días de la final, cuando la derrota todavía permanecía reciente para los jugadores y los hinchas, el mensaje de Tini se sumó a las numerosas muestras de afecto que recibió el plantel argentino tras quedarse a las puertas del bicampeonato mundial.