Aseguran que Franco Colapinto se separó de Maia Reficco

Luego de varias versiones que circulaban sobre una posible crisis, Franco Colapinto y Maia Reficco habrían decidido ponerle punto final a su relación, un vínculo que había comenzado meses atrás y que había generado gran interés entre sus seguidores.

La información fue revelada en LAM (América), donde el periodista Pepe Ochoa contó detalles sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar distancia. Según explicó, el piloto argentino estaría atravesando un momento personal complejo que habría influido en la relación.

“Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios, pero él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”, afirmó el panelista.

Además, Ochoa señaló que la distancia habría sido uno de los principales factores que desgastaron el vínculo: “Él hace mucho tiempo que no la ve”, explicó durante el programa.

De acuerdo con la versión difundida, la separación no habría ocurrido de manera presencial. “Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para eso. Él está en otra, enfocado en triunfar y hacer lo que quiere. Está atravesando un tema profundo”, detalló el periodista.

Hasta el momento, ni Colapinto ni Reficco confirmaron públicamente la ruptura, por lo que la información permanece como una versión surgida del ámbito periodístico. La pareja había mantenido un perfil relativamente reservado desde que comenzaron su relación, aunque en varias oportunidades habían mostrado señales de acompañamiento mutuo.