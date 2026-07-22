Carlos Alcaraz despertó rumores de romance tras ser visto con una empresaria en la Costa Amalfitan

Carlos Alcaraz volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos del tenis. El español fue fotografiado disfrutando de unos días de descanso en un yate frente a la Costa Amalfitana, en Italia, junto a Claudia Canals, una empresaria e influencer española, y las imágenes despertaron fuertes rumores sobre un posible romance.

Las fotografías, tomadas a comienzos de mes, muestran a ambos compartiendo momentos de complicidad, risas y juegos en el agua durante una jornada junto a un grupo de amigos.

Quien también alimentó las especulaciones fue la propia Canals, que publicó en sus redes sociales una imagen en bikini acompañada de un guiño al deporte del murciano.

"También soy bastante buena jugando al tenis; el saque todavía me falla un poco, pero lo estoy trabajando", escribió en tono de broma.

En las imágenes difundidas por la prensa europea se los ve intercambiando gestos de cercanía, tocándose el rostro y empujándose al agua entre risas. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente que exista una relación sentimental.

Hasta el momento, Alcaraz siempre mantuvo un perfil muy reservado respecto de su vida privada. El año pasado había sido vinculado con la modelo estadounidense Brooks Nader durante el US Open 2025, aunque aquellos rumores nunca fueron confirmados. En ese momento, la propia modelo respondió con ironía a las versiones.

"Salir es un término muy amplio hoy en día. Los chicos lo hacen todo el tiempo, ¿por qué yo no podría hacerlo?", comentó.

Más allá de su presente sentimental, el número tres del ranking ATP también fue protagonista en la final del Mundial 2026, donde tuvo un rol especial antes del partido entre España y Argentina, al ingresar al campo con la pelota oficial del encuentro. Tras el triunfo español por 1-0, bajó al césped para celebrar junto a los flamantes campeones del mundo.

¿Quién es Claudia Canals?

Claudia Canals nació en Sant Joan Despí, en la provincia de Barcelona, tiene 30 años y se graduó en la Universidad de Barcelona, donde cursó estudios entre 2014 y 2018.

Su carrera profesional está ligada al marketing digital, las redes sociales y la creación de contenido. También ganó notoriedad mediática tras participar como soltera en la cuarta edición del reality La isla de las tentaciones, emitido en 2021.

Antes de hacerse conocida en televisión, trabajó en Australia como recepcionista del Coral Sea Resort, en Airlie Beach. Más tarde regresó a España para desempeñarse como comercial en una empresa de Barcelona.

A fines de 2023 volvió a instalarse en Australia, donde combinó distintos empleos vinculados a la hostelería, la moda y el mundo digital. Entre otras actividades, trabajó como camarera en el Ravesi's Hotel, fue community manager de La Cueva SuperClub y creadora de contenido para la firma deportiva Attitude Activewear, además de participar en campañas y producciones fotográficas.