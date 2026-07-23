Pedro Pascal quedó en el centro de la polémica por un gesto que algunos interpretaron contra Argentina

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 no solo generó repercusiones en el ámbito deportivo, sino que también abrió una fuerte discusión en redes sociales. En las últimas horas, el actor chileno Pedro Pascal quedó envuelto en una polémica luego de que varios usuarios detectaran una interacción suya con una publicación que cuestionaba a Argentina y hacía referencia a las acusaciones de racismo que circularon durante el torneo.

El protagonista de The Last of Us y The Mandalorian fue señalado por seguidores argentinos, quienes difundieron una captura de pantalla del supuesto “me gusta” que habría dejado en Instagram. La reacción generó sorpresa y enojo entre algunos usuarios, especialmente porque Pascal había expresado en distintas oportunidades su cercanía y afecto por Argentina.

La publicación que desató la controversia pertenecía a la cuenta @blakelythornton y mostraba a un grupo de personas bailando junto a la frase: “Gente negra viendo perder a Argentina”. El mensaje hacía alusión a los cuestionamientos que surgieron durante el Mundial sobre supuestas actitudes discriminatorias dentro de la sociedad argentina.

La interacción del actor fue interpretada por algunos internautas como un apoyo a esa postura, lo que provocó una ola de críticas. “Una lástima que, siendo chileno, que sabe nuestra historia, que tenés el poder de razonamiento y entender nuestra lucha o cómo vivimos como argentinos, elijas colgarte del odio”, escribió una usuaria.

Otros seguidores también manifestaron su decepción por el gesto. “Si de alguien no me lo esperaba era de vos, me duele porque yo era re fan tuya”, comentó otra persona en redes sociales.

Además, Pascal compartió en sus historias una imagen de la Selección española celebrando el título mundial, una publicación que también fue comentada por algunos fanáticos argentinos en medio del clima de tensión generado tras la final.

La polémica llevó incluso a algunos usuarios a anunciar que dejarían de seguir al actor o bloquearían sus perfiles. Sin embargo, hasta el momento, Pedro Pascal no realizó declaraciones públicas sobre la situación ni explicó el motivo de su interacción con la publicación.