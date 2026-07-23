Los likes de la esposa de Nicolás Tagliafico que encendieron las teorías sobre la final del Mundial

Tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, las redes sociales se llenaron de especulaciones y teorías conspirativas que sugerían que el partido había sido condicionado para favorecer al conjunto europeo. Las versiones surgieron principalmente a partir de una frase de Lionel Messi durante la arenga previa al encuentro, en la que expresó: “Olvidémonos de todo”, una declaración que generó interpretaciones diversas entre los usuarios.

En medio de ese clima de rumores, Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, quedó en el centro de la atención por una publicación en sus redes sociales. La modelo compartió en TikTok un video con imágenes del defensor argentino durante su participación en la Copa del Mundo y acompañó el homenaje con un mensaje dedicado a su pareja: “Mi marido tiene un corazón gigante”.

Sin embargo, lo que despertó comentarios entre los fanáticos fue la elección de la canción que musicalizó el video. Calvagni utilizó “Brillante sobre el mic”, de Fito Páez, un tema cuya letra incluye la frase: “Silencios que prefiero callar”, algo que algunos usuarios interpretaron como una posible referencia a las versiones que circulaban alrededor del partido decisivo.

La polémica aumentó cuando distintos seguidores detectaron que la modelo había marcado “me gusta” en algunos comentarios que hacían alusión a supuestas situaciones desconocidas detrás de la final.

Entre los mensajes que recibieron su aprobación aparecieron frases como: “Bestia con el Dibu... me pongo de pie. Siempre con el pueblo. Igual entiendo a los demás, pero sabemos que algo pasó”, y “Cuando quiera hablar, lo estaremos cuidando”.

También destacó otro comentario que expresaba: “Todos sabemos lo que pasó. Argentina es grande. Ustedes nos hicieron durante todos estos años los más felices. ¡Gracias infinitas, no nos deben nada!”.

Hasta el momento, Caro Calvagni no realizó declaraciones públicas sobre estos gestos ni confirmó que sus interacciones tuvieran relación con las teorías que circularon tras la final del Mundial. Las versiones continúan generando debate en redes, aunque no existe ninguna evidencia que respalde que el resultado del partido haya estado arreglado.