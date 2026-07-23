Santa Fe invertirá $4.300 millones para recuperar la Ruta A012 y mejorar el acceso a los puertos

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva etapa de obras sobre la Ruta Nacional A012 con la firma del acta de inicio de los trabajos de reparación y mantenimiento del corredor. La intervención contempla una inversión provincial de 4.300 millones de pesos e incluirá tareas de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias, con el objetivo de optimizar una vía estratégica para el transporte de cargas.

Las obras serán posibles luego del acuerdo alcanzado entre la Provincia y el Gobierno nacional, mediante el cual Santa Fe asumió por un plazo de 20 años la administración, conservación y recuperación de la Ruta Nacional A012.

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que la mejora de la infraestructura vial resulta fundamental para potenciar la producción, favorecer el crecimiento económico y generar nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, remarcó que la decisión de hacerse cargo de la ruta surgió como una respuesta concreta frente al deterioro del corredor.

El mandatario sostuvo que, más allá de tratarse de una ruta nacional, la Provincia optó por impulsar una solución de fondo en lugar de limitarse a los reclamos. Explicó que el objetivo es desarrollar una planificación vial de largo plazo que permita evitar que los mismos problemas vuelvan a repetirse en los próximos años.

Pullaro también señaló que estas acciones forman parte de un programa integral de obras públicas destinado a fortalecer la infraestructura vinculada al sistema portuario santafesino, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad de la producción.

La diputada nacional Gisela Scaglia consideró que el inicio de los trabajos refleja el compromiso del Gobierno provincial con la ejecución de obras públicas transparentes y de calidad, respetando los plazos previstos y apostando al desarrollo de la provincia.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que alrededor del 70% de los camiones que utilizan la A012 provienen de otras provincias, por lo que consideró clave que Santa Fe haya asumido el mantenimiento del corredor. Además, destacó que la iniciativa forma parte de una planificación vial orientada a mejorar todo el circuito de ingreso a los puertos.

Desde el sector productivo también respaldaron la iniciativa. El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, afirmó que la obra permitirá optimizar los accesos portuarios y fortalecer la competitividad del entramado económico regional mediante el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

Los intendentes de Ibarlucea, Jorge Massón, y de Roldán, Daniel Escalante, coincidieron en resaltar la importancia estratégica de la Ruta A012 para la circulación de la producción provincial y nacional, además de destacar el impacto positivo que tendrá en materia de conectividad y seguridad vial.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa Pose y comenzarán en el tramo comprendido entre la intersección de la Ruta Nacional A012 y la Ruta Nacional 34. El plazo estimado de ejecución será de entre seis y siete meses.

El plan también contempla otras dos obras complementarias: la construcción de una rotonda en el cruce de la Ruta Provincial 25 con la A012, incluida dentro de la segunda etapa del Camino de la Cremería, y una nueva rotonda en la intersección con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será actualizado antes de su futura licitación.

La presentación contó con la participación de funcionarios provinciales, legisladores, intendentes, presidentes comunales y representantes de entidades vinculadas al sector productivo, quienes acompañaron el lanzamiento de una obra considerada clave para la logística y el desarrollo económico de Santa Fe.