Semana decisiva: los gremios definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno de Santa Fe

La negociación paritaria correspondiente al segundo semestre en Santa Fe ingresa en una etapa determinante. Desde este jueves y hasta el próximo lunes, los principales sindicatos que representan a trabajadores estatales, docentes y profesionales de la salud resolverán si aceptan o rechazan la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

El resultado de las consultas será clave para conocer si el Ejecutivo logra cerrar el acuerdo con los distintos sectores o si será necesario retomar las negociaciones con una nueva convocatoria.

La propuesta presentada por la Provincia

La oferta oficial contempla una recomposición salarial acumulada del 10,1% entre julio y diciembre. El esquema combina incrementos mensuales con montos mínimos garantizados en algunos tramos, con el objetivo de reforzar los ingresos de quienes perciben los salarios más bajos.

El cronograma propuesto incluye:

Julio: aumento del 2%, con un mínimo garantizado de $80.000.

aumento del 2%, con un mínimo garantizado de $80.000. Agosto: incremento del 1,8%.

incremento del 1,8%. Septiembre: suba del 1,7%, con un piso de $100.000.

suba del 1,7%, con un piso de $100.000. Octubre: aumento del 1,6%.

aumento del 1,6%. Noviembre: incremento del 1,5%, con un mínimo de $130.000.

incremento del 1,5%, con un mínimo de $130.000. Diciembre: aumento del 1,5%, con un piso garantizado de $180.000.

Los estatales abren la ronda de definiciones

Los primeros en dar a conocer su postura serán los gremios de la administración pública provincial.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) informará este jueves el resultado de la votación realizada entre sus afiliados mediante un sistema virtual, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá a su Plenario Provincial de Delegados para debatir la propuesta y fijar una posición oficial.

El viernes será el turno de los docentes

Las organizaciones que representan al sector docente definirán su postura este viernes.

Amsafe llevará adelante su asamblea provincial luego de las consultas realizadas en las escuelas y de los encuentros departamentales desarrollados en toda la provincia. Hasta el momento, las mociones impulsadas en departamentos como Santa Fe y Rosario se inclinan por rechazar la oferta oficial, aunque la decisión definitiva surgirá de la votación provincial.

Ese mismo día también se pronunciará Sadop, que finalizará la consulta entre los docentes de establecimientos privados tras una serie de reuniones informativas.

Los médicos resolverán el lunes

La última definición llegará desde el sector de la salud. La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) anunció que comunicará su decisión el próximo lunes, una vez concluido el proceso de consulta entre sus afiliados.

Con las resoluciones de todos los gremios sobre la mesa, el Gobierno provincial podrá conocer si la propuesta salarial logra consenso o si será necesario reabrir la negociación para intentar alcanzar un acuerdo con los distintos sectores.