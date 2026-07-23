Roberto Ayala habló por primera vez tras el escándalo con Dani Olmo: qué dijo

Roberto Ayala habló públicamente por primera vez sobre el tenso cruce que protagonizó con Dani Olmo tras la final del Mundial 2026 y dio su versión de lo ocurrido. El integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina reconoció que reaccionó de manera impulsiva y explicó qué fue lo que desencadenó el episodio.

En una entrevista, el exdefensor aseguró que todo comenzó a partir de una provocación verbal y no dudó en hacer una autocrítica por lo sucedido.

"Fue una reacción a un dicho", expresó Ayala, quien además pidió disculpas por su comportamiento y remarcó que la intensidad emocional de una final mundialista puede llevar a cometer errores, tanto dentro como fuera del campo de juego.

El episodio rápidamente se viralizó y abrió el debate sobre el comportamiento de jugadores y cuerpos técnicos en partidos de máxima tensión.

Cómo comenzó el incidente

De acuerdo con las imágenes que trascendieron, el primer cruce se produjo entre Nahuel Molina y Rodri. Minutos después intervino Eric García, quien fue apartado por Lionel Scaloni, aunque terminó cruzándose con el propio Roberto Ayala y con Dani Olmo, que intentó separar a sus compañeros.

En paralelo, Leandro Paredes mantuvo un fuerte intercambio con Gavi, mientras Thiago Almada buscaba calmar la situación para evitar que el conflicto escalara aún más.

Si bien el altercado no pasó a mayores, el episodio quedó registrado por distintas cámaras y generó repercusión tanto en Argentina como en España, alimentando el debate sobre lo sucedido una vez finalizado el encuentro.