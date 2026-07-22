Cuánto pollo conviene comer por día y cómo incorporarlo a una dieta equilibrada

En los últimos años, muchas personas aumentaron el consumo de pollo con el objetivo de priorizar las carnes blancas y reducir la ingesta de carne roja, siguiendo recomendaciones de especialistas y organismos vinculados a la alimentación.

Sin embargo, los expertos destacan que es importante entender qué lugar ocupa el pollo dentro de una dieta equilibrada, cuál es la cantidad adecuada y cuáles son las formas más saludables de prepararlo.

El pollo puede formar parte de una alimentación mediterránea saludable, siempre que se priorice la calidad del producto y métodos de cocción adecuados, como:

Plancha suave.

Horno.

Guisados.

Caldo casero.

Salteados con aceite de oliva extra virgen (AOVE).

La dietista-nutricionista española María Eugenia Menechey explicó que, dentro de una alimentación equilibrada, el protagonismo debe estar en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y pescado, mientras que el pollo funciona como una fuente de proteína complementaria.

Tres claves para consumir pollo de manera saludable

Los especialistas señalan tres aspectos fundamentales para aprovechar sus beneficios:

1. Calidad

Elegir piezas frescas, poco procesadas, con buena trazabilidad y cocinarlas con métodos que mantengan sus propiedades nutricionales.

2. Cantidad

Las porciones deben adaptarse a cada persona. Como referencia, una ración adecuada para un adulto es de aproximadamente 100 a 150 gramos de pollo cocido.

3. Frecuencia

Es recomendable alternar el pollo con otras fuentes de proteínas, como:

Pescado.

Huevos.

Legumbres.

Otras carnes magras.

La especialista también remarcó que no es necesario limitarse únicamente a la pechuga. Los muslos y patas aportan más jugosidad y colágeno, mientras que otras partes del animal, como carcasas y alas, pueden utilizarse para preparar caldos nutritivos.

Los beneficios nutricionales del pollo

El pollo aporta varios nutrientes importantes:

Proteínas completas que favorecen el mantenimiento de la masa muscular y generan saciedad.

Menor cantidad de grasas saturadas que muchas carnes rojas, especialmente si se consume sin piel.

Vitaminas del grupo B, como B3 y B6.

Selenio.

Fósforo.

Además, es un alimento valorado por ser versátil, fácil de conservar y aprovechable en diferentes preparaciones.

El riesgo no es el pollo, sino la falta de variedad

Según Menechey, el problema no está necesariamente en consumir pollo varias veces por semana, sino en basar la alimentación únicamente en este alimento o recurrir a productos ultraprocesados derivados del pollo, como:

Nuggets.

Rebozados industriales.

Embutidos de pollo.

El consumo excesivo de estos productos puede desplazar alimentos fundamentales como pescados, legumbres y huevos, reduciendo la diversidad nutricional y afectando la microbiota intestinal.

Además, la especialista señaló que los pollos de cría intensiva pueden presentar una mayor proporción de grasas omega-6, por lo que recomienda equilibrar la dieta con alimentos ricos en omega-3, como:

Pescado azul (especialmente sardinas).

Semillas de lino y chía.

Nueces.

Mariscos y moluscos.

La clave, según la experta, está en mantener una variedad de fuentes proteicas durante la semana y lograr un equilibrio adecuado entre los distintos tipos de grasas.

Cuánto pollo consumir por semana

Los especialistas aclaran que no es necesario comer pollo todos los días, aunque reconocen que es una proteína accesible y de menor costo para muchas familias.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda un patrón semanal equilibrado de alimentos proteicos:

Legumbres: 2 a 4 raciones por semana.

2 a 4 raciones por semana. Lácteos: 2 a 4 raciones por día.

2 a 4 raciones por día. Carne: 2 a 4 raciones por semana, priorizando carnes como pollo o conejo y reduciendo el consumo de carne roja .

2 a 4 raciones por semana, priorizando carnes como . Pescado: al menos 2 raciones por semana, incluyendo 1 o 2 de pescado azul.

al menos 2 raciones por semana, incluyendo 1 o 2 de pescado azul. Huevos: 2 a 4 unidades por semana.

En conclusión, el pollo puede ser un aliado dentro de una alimentación saludable siempre que se consuma en la cantidad adecuada, con buena calidad, preparado de forma saludable y acompañado de una dieta variada.