Yogur griego: el alimento que ganó protagonismo por su aporte de proteínas y versatilidad

El yogur griego se convirtió en uno de los alimentos más elegidos por especialistas en nutrición gracias a su alto contenido de proteínas, sus cultivos vivos y su facilidad para incorporarse en desayunos, comidas y colaciones. Su textura cremosa y su versatilidad lo transformaron en un básico de muchas heladeras.

En un artículo publicado por EatingWell, la dietista registrada Kelsey Kunik explicó que suele tener más de un envase disponible y que lo consume en distintos momentos del día por sus beneficios nutricionales.

Según la especialista, el yogur griego destaca principalmente por cuatro características: su aporte de proteínas, la presencia de bacterias beneficiosas, su versatilidad culinaria y una posible mejor tolerancia a la lactosa frente a otros productos lácteos en algunas personas.

Más proteína en una porción pequeña

El yogur griego se diferencia del yogur tradicional porque atraviesa un proceso de colado que elimina gran parte del suero líquido, logrando una consistencia más espesa y cremosa.

Este procedimiento también aumenta su concentración de nutrientes: una porción de yogur griego descremado puede aportar alrededor de 17 gramos de proteína con aproximadamente 100 calorías.

Diversos estudios citados por la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos señalan que su elevado contenido proteico puede ayudar a preservar la masa muscular y favorecer la recuperación después del ejercicio.

Además, la proteína láctea del yogur griego contiene los nueve aminoácidos esenciales, aquellos que el organismo no puede producir por sí mismo y debe obtener a través de la alimentación.

Kunik destacó que esta característica permite sumar proteína fácilmente a la dieta diaria, ya que favorece la saciedad, ayuda al mantenimiento muscular y puede contribuir a una mayor estabilidad de los niveles de glucosa en sangre.

Un aliado para la salud intestinal

Otro de los puntos fuertes del yogur griego es su contenido de cultivos vivos y activos, provenientes del proceso de fermentación de la leche.

Entre las bacterias presentes pueden encontrarse cepas como Lactobacillus, Streptococcus y Bifidobacterium, microorganismos asociados al equilibrio de la microbiota intestinal.

Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, el consumo habitual de yogures con cultivos vivos puede relacionarse con una mayor diversidad de bacterias intestinales y una mejor salud digestiva.

Además, algunas investigaciones vinculan el consumo frecuente de yogur con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y con beneficios en el mantenimiento de un peso saludable, aunque los especialistas aclaran que se trata de asociaciones observadas en estudios y no de efectos garantizados.

Qué mirar al elegir un yogur griego

La dietista Maggie Bell recomienda prestar atención a la información nutricional y al listado de ingredientes antes de comprar.

Si bien todos los yogures contienen azúcares naturales provenientes de la leche, algunas versiones incorporan grandes cantidades de azúcares añadidos.

Por este motivo, Kunik recomienda elegir yogur griego natural o variedades con poco o nada de azúcar agregado, idealmente con cinco gramos o menos por porción.

También es importante revisar si el producto cuenta con el sello de cultivos vivos y activos, que certifica la presencia de microorganismos beneficiosos.

Este sello garantiza que, al momento de fabricación, el yogur contiene al menos 100 millones de cultivos vivos por gramo, un indicador utilizado para respaldar su aporte a la microbiota intestinal.

Formas simples de incorporar yogur griego a la dieta

Tazón de desayuno completo

Una de las opciones más recomendadas es combinar:

Yogur griego natural

Frutas frescas

Semillas de chía o cáñamo

Mantequilla de almendra o maní

Según la especialista Whitney Stuart, esta combinación aporta proteínas, fibra y grasas saludables, ayudando a mantener una mayor estabilidad energética durante varias horas.

Otra alternativa popular es el parfait con fruta y granola, donde el yogur funciona como una base cremosa y nutritiva sin necesidad de preparación compleja.

Reemplazo de crema agria y mayonesa

El yogur griego también ganó espacio como ingrediente en recetas saladas.

Kunik explicó que suele utilizarlo como reemplazo de crema agria o mayonesa, mientras que otros especialistas destacan su uso en:

Tacos

Burritos

Salsas

Guisos

Aderezos

Su sabor ligeramente ácido y su textura cremosa permiten mejorar diferentes preparaciones sin sumar grandes cantidades de grasas.

Dip saludable y acompañamiento

Otra propuesta es utilizarlo como dip para verduras, combinado con:

Aceite de oliva

Jugo de limón

Ajo

Hierbas frescas

Además, puede incorporarse en panes y preparaciones de repostería porque aporta humedad, mejora la textura y suma proteínas.

Por su combinación de nutrientes, facilidad de uso y beneficios asociados, el yogur griego se consolidó como un alimento práctico para quienes buscan una alimentación equilibrada sin complicar la rutina diaria.