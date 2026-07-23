"Chiqui" Tapia rompe el silencio tras la final del Mundial 2026: agradecimiento y denuncia de "operaciones"

Tras la caída de la Selección Argentina ante España en el partido decisivo del Mundial 2026, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, emitió una extensa carta pública para balancear el ciclo del equipo y cruzar con dureza las críticas internacionales. Luego del arribo del plantel subcampeón a Ezeiza, donde fue recibido con honores, el dirigente utilizó sus redes sociales para valorar el esfuerzo del grupo de Lionel Scaloni y pedir frialdad ante lo que definió como una campaña desestabilizadora contra el país.

En el plano estrictamente deportivo, Tapia no dudó en reconocer la superioridad del rival en la final. "Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo", expresó el titular de la AFA, remarcando que en el fútbol también se aprende aceptando las derrotas con grandeza. No obstante, recordó el peso de la gesta reciente y el valor de haber alcanzado dos finales del mundo consecutivas, destacando pasajes épicos del torneo como la agónica victoria en rondas previas frente a Inglaterra.

El punto más álgido del mensaje apuntó a las acusaciones que circularon en las plataformas digitales tras el partido decisivo, impulsadas por figuras internacionales como el actor Samuel L. Jackson, quienes tildaron al país de racista. Ante este escenario, Tapia alertó sobre la existencia de una campaña antiArgentina basada en mentiras y teorías infundadas. "No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar", enfatizó el dirigente, pidiendo un freno a los intentos de desacreditar a un plantel que situó a la Selección entre las dos mejores potencias del planeta.

Asimismo, el titular de la AFA subrayó el sacrificio realizado por los futbolistas y el cuerpo técnico durante más de 50 días de concentración lejos de sus familias, enfatizando que la Albiceleste no solo representó a 46 millones de compatriotas, sino a toda América con enorme orgullo. Tapia concluyó su comunicado asegurando que los intentos de desinformación quedarán en el olvido, mientras que el legado, el trabajo y el compromiso de esta generación perdurarán para siempre. De esta manera, la dirigencia busca cerrar filas en torno a un equipo que, pese a la amargura del segundo puesto, volvió a situar al fútbol nacional en la élite mundial.