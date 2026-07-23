Alejandro Garnacho deja el Manchester United y se suma al Aston Villa

Con el Mundial 2026 ya finalizado, el mercado de pases volvió a convertirse en el gran protagonista del fútbol internacional. Uno de los movimientos más importantes involucra a Alejandro Garnacho, quien dejará el Manchester United para continuar su carrera en la Premier League. El extremo argentino jugará en Aston Villa, donde compartirá plantel con Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo entre ambos clubes contempla un préstamo con obligación de compra, siempre que se cumplan determinados objetivos deportivos. En las próximas horas, el futbolista se realizará la revisión médica para oficializar su incorporación al conjunto dirigido por Unai Emery.

La llegada de Garnacho responde a un pedido específico del entrenador español, que buscaba reforzar el ataque tras la salida de Morgan Rogers, transferido al Chelsea en una operación cercana a los 137 millones de euros.

El atacante argentino, de 22 años, buscará recuperar protagonismo luego de una temporada irregular con el Manchester United, donde alternó buenas actuaciones con largos períodos sin continuidad. Durante la última campaña disputó 43 partidos oficiales, convirtió ocho goles y aportó cuatro asistencias, aunque nunca logró afianzarse como una pieza fija del equipo.

Con el inicio de un nuevo proyecto deportivo en Old Trafford, Garnacho dejó de estar entre las principales opciones del cuerpo técnico, por lo que todas las partes entendieron que una salida era la mejor alternativa para continuar su desarrollo.

Para Aston Villa, la incorporación representa una apuesta de jerarquía de cara a una temporada cargada de desafíos, que incluirá la Champions League y la disputa de la Supercopa de Europa frente al París Saint-Germain.

En lo personal, el cambio de club también aparece como una oportunidad para que Garnacho vuelva a sumar minutos con regularidad y recupere terreno en la consideración de Lionel Scaloni. El extremo formó parte del plantel campeón de la Copa América 2024, aunque su última convocatoria a la Selección Argentina fue en noviembre de ese mismo año. Ahora intentará relanzar su carrera en Birmingham y volver a meterse entre las opciones de la Albiceleste.