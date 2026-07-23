Franco Mastantuono podría salir del Real Madrid: qué se sabe sobre su futuro

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El Real Madrid comenzó a definir el futuro inmediato de Franco Mastantuono y todo indica que la mejor alternativa para su desarrollo será una salida a préstamo durante la próxima temporada europea. La idea del club español es que el mediocampista argentino sume continuidad en un equipo de primer nivel antes de regresar a la Casa Blanca.

La cesión, que sería sin opción de compra, busca garantizar que el futbolista de 18 años tenga minutos de competencia en una liga de máxima exigencia. Desde la dirigencia consideran que, debido a la fuerte competencia dentro del plantel profesional, lo más conveniente es que continúe su crecimiento lejos de Madrid, tal como ocurrió anteriormente con otros jóvenes talentos del club.

La posibilidad de incorporar al exjugador de River Plate despertó rápidamente el interés de varios equipos europeos. Entre los clubes que siguen de cerca su situación aparecen Fulham y Tottenham, de la Premier League, además de Juventus e Inter de Milán, que también evalúan avanzar por el volante ofensivo.

Mastantuono viene de una temporada en la que alternó presencias con el primer equipo del Real Madrid y acumuló 1.049 minutos oficiales, con un gol convertido. Sin embargo, la competencia por un lugar en el once titular limitó su participación y terminó quedando fuera de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Con este escenario, el préstamo aparece como la opción más favorable para que el juvenil continúe sumando experiencia, gane protagonismo y regrese al Real Madrid con mayor rodaje para pelear por un lugar en el plantel principal.

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