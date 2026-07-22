La tajante respuesta de Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección

Ya de regreso en la Argentina y con el dolor por la derrota en la final del Mundial 2026 un poco más asimilado, Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente. A diferencia de la emoción que mostró en su última conferencia de prensa en Estados Unidos, el entrenador se mostró relajado, sonriente y dispuesto a responder las preguntas de los periodistas que lo esperaban en su llegada al país.

Scaloni habló de su continuidad en la Selección

Uno de los temas centrales fue su futuro al frente del seleccionado argentino. Aunque reconoció el desgaste que implica dirigir en competencias de semejante exigencia, el técnico llevó tranquilidad y confirmó que seguirá al mando del equipo, al menos en el corto plazo.

“Hasta diciembre estamos acá”, aseguró, dejando en claro que continuará conduciendo a la Albiceleste durante los próximos compromisos internacionales.

Luego relativizó el protagonismo de su figura y destacó la importancia del grupo.

“Esté yo o no esté, lo más importante es la unión y la conexión que tiene esta Selección”, afirmó.

Scaloni también recordó sus inicios como entrenador y reconoció que nunca imaginó alcanzar semejante lugar.

“Ni en mis mejores sueños pensaba estar acá. Nunca había dirigido en ningún lado y hoy estoy en un lugar donde cualquiera quisiera estar”, expresó.

El recibimiento en Ezeiza y el orgullo por el equipo

El entrenador valoró especialmente el cariño que recibió el plantel a su regreso al país, con cientos de hinchas esperando a la delegación en Ezeiza.

“El recibimiento fue impresionante. Duele perder una final porque tenemos un ADN muy competitivo, pero también es importante saber perder con nobleza”, sostuvo.

Además, destacó el apoyo de los más chicos, que acompañaron al equipo pese a no haber podido defender el título conseguido en Qatar 2022.

Sin polémicas ni redes sociales

Consultado sobre las teorías y discusiones que surgieron en redes sociales tras la final, Scaloni dejó en claro que permanece completamente ajeno a ese mundo.

“No veo redes sociales. No tengo idea de lo que me están hablando”, respondió.

También descartó cualquier tipo de conflicto interno dentro del plantel y mostró sorpresa por algunas versiones que circularon tras el partido.

“No puedo creer lo que me están preguntando. Este grupo dejó todo por la camiseta y volvió a demostrar un enorme carácter”, afirmó.

En la misma línea, evitó polemizar sobre la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” que algunos jugadores exhibieron tras la victoria frente a Inglaterra en semifinales y aseguró que se enteró del episodio al mismo tiempo que el resto del público.

Descanso y planificación del nuevo ciclo

Tras el Mundial, Scaloni adelantó que aprovechará las próximas semanas para descansar junto a su familia antes de retomar la actividad.

“Tengo muchas ganas de estar con ellos”, confesó.

El entrenador volverá a trabajar en septiembre, cuando la Selección argentina dispute una nueva ventana FIFA de amistosos, que marcará el comienzo de un nuevo proceso con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales y el camino rumbo al Mundial 2030