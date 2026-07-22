River negocia la transferencia de Ángel Correa

La llegada de Ángel Correa a River Plate, que parecía encaminada, entró en una etapa de incertidumbre luego de un inesperado cambio de postura por parte de Tigres de México, club que posee los derechos del delantero argentino.

El atacante de 31 años, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, tenía previsto viajar a Buenos Aires en las próximas horas e, incluso, existía la posibilidad de que fuera convocado para el debut del Clausura 2026 frente a Barracas Central.

Qué pasó con la negociación

River y Tigres habían alcanzado un principio de acuerdo por una cifra cercana a los 15 millones de dólares por el pase definitivo del futbolista, un monto incluso superior al que la institución mexicana había abonado al Atlético de Madrid para incorporarlo en julio de 2025.

Sin embargo, cuando todo parecía resuelto, la dirigencia de Tigres solicitó una mejora en las condiciones económicas de la operación, lo que frenó el cierre de la transferencia.

Desde Núñez mantienen la postura de respetar el acuerdo inicial y, por el momento, no tienen previsto elevar la oferta. Las próximas horas serán determinantes para saber si la negociación se destraba o si el pase vuelve a foja cero.

La trayectoria de Ángel Correa

Nacido en Rosario, Santa Fe, Ángel Correa llegó a las divisiones inferiores de San Lorenzo cuando tenía 12 años y rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del club.

Su irrupción en el primer equipo fue determinante para la obtención del Torneo Inicial 2013 y de la histórica Copa Libertadores 2014, antes de ser transferido al Atlético de Madrid por siete millones de euros.

En el conjunto español, bajo la conducción de Diego Simeone, disputó 468 partidos, convirtió 88 goles y conquistó LaLiga 2020/21, además de la Europa League 2018 y la Supercopa de Europa.

En julio de 2025 fue vendido a Tigres de México, donde registra 23 goles en 54 partidos.

Con la Selección argentina, Correa disputó 28 encuentros internacionales, convirtió tres goles y formó parte de los planteles campeones de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022.