El petróleo supera los 100 dólares y crece la tensión por los ataques en el mar Rojo

El precio internacional del petróleo registró este jueves una fuerte escalada y el barril de Brent llegó a superar momentáneamente los 100 dólares, impulsado por el agravamiento del conflicto en Oriente Medio y los ataques contra embarcaciones que transportan crudo en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Durante la jornada, el Brent para entrega en septiembre alcanzó un pico por encima de los 100 dólares antes de ubicarse cerca de los 99,8 dólares, con un incremento superior al 6%. De esta manera, el crudo europeo acumuló su quinta rueda consecutiva de subas y alcanzó el nivel más alto de las últimas semanas.

En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, también mostró una fuerte recuperación al superar los 90 dólares por barril, impulsado por la creciente incertidumbre sobre el abastecimiento global.

Nuevos ataques agravan la crisis

La escalada de precios se produjo luego de que los rebeldes hutíes de Yemen informaran que llevaron adelante ataques contra dos petroleros vinculados a Arabia Saudita en la zona del estrecho de Bab el-Mandeb, un corredor estratégico para el comercio internacional de hidrocarburos.

Autoridades sauditas confirmaron que una de las embarcaciones sufrió un incendio tras el ataque, mientras continúan las preocupaciones por la seguridad de la navegación en el mar Rojo.

Al mismo tiempo, desde Irán se reiteró que el estrecho de Ormuz permanece bajo estricto control de las fuerzas iraníes y se advirtió que el tránsito de buques petroleros dependerá de la coordinación con Teherán mientras persista la presencia militar estadounidense en la región.

Temor por el suministro mundial

La posibilidad de interrupciones en dos de los principales pasos marítimos utilizados para el transporte de petróleo encendió las alarmas entre los operadores internacionales.

Especialistas del mercado sostienen que el riesgo de restricciones prolongadas en el estrecho de Ormuz y en Bab el-Mandeb incrementa las probabilidades de una reducción en la oferta global de crudo, escenario que presiona al alza las cotizaciones.

En ese contexto, distintas entidades financieras advirtieron que, si los bloqueos o las interrupciones se mantienen durante un período prolongado, el Brent podría superar ampliamente los 120 dólares por barril en los próximos trimestres.

Advertencia de Estados Unidos

La tensión también escaló en el plano político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a Irán por el accionar de los hutíes y aseguró que cualquier nuevo ataque contra intereses vinculados al transporte de petróleo tendrá una respuesta militar.

Desde Washington sostienen que los rebeldes yemeníes actúan con respaldo de Teherán y anticiparon que nuevas agresiones podrían derivar en represalias directas.

Mientras tanto, los mercados continúan siguiendo de cerca la evolución del conflicto, ya que cualquier interrupción en las principales rutas energéticas podría tener un fuerte impacto sobre el precio del petróleo y, en consecuencia, sobre los costos de los combustibles y la inflación a nivel mundial.