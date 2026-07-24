Scioli destacó un récord histórico de turistas extranjeros y atribuyó el crecimiento a las políticas del Gobierno

Daniel Scioli informó que la Argentina recibió 1.434.001 turistas de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026.

El funcionario aseguró que se trata del mayor registro de los últimos 25 años para ese segmento de visitantes.

Scioli atribuyó el crecimiento a la política de cielos abiertos, la estabilidad económica y la promoción internacional del país.

GOL Airlines incorporará una nueva ruta directa entre San Pablo, El Calafate y Ushuaia durante la próxima temporada de verano.

El Gobierno considera al mercado brasileño como uno de los principales motores del turismo receptivo.

Las autoridades destacaron que una mayor conectividad aérea contribuirá a generar empleo, divisas y desarrollo para las economías regionales.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, aseguró que la Argentina alcanzó durante el primer semestre de 2026 un récord histórico de visitantes extranjeros provenientes de países no limítrofes y atribuyó ese desempeño a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Javier Milei para impulsar la actividad turística y fortalecer la conectividad internacional.

El anuncio fue realizado durante la presentación de una nueva ruta aérea de GOL Airlines, que unirá de manera directa la ciudad brasileña de San Pablo con los destinos patagónicos de El Calafate y Ushuaia entre el 26 de noviembre de este año y el 27 de marzo de 2027. Para el funcionario, la incorporación de esta conexión permitirá ampliar el flujo de turistas brasileños hacia el sur del país y fortalecer el desarrollo económico de una de las regiones con mayor atractivo turístico de la Argentina.

Según informó Scioli, entre enero y junio ingresaron al país 1.434.001 turistas provenientes de países no limítrofes, la cifra más elevada de los últimos 25 años para ese segmento. De acuerdo con los datos oficiales, ese volumen incluso superó el máximo registrado en 2019, antes del impacto que tuvo la pandemia sobre la actividad turística mundial.

El funcionario destacó que ese grupo de visitantes representa cerca de la mitad de los más de 3,1 millones de turistas extranjeros que arribaron al país durante el primer semestre del año, consolidando una recuperación sostenida del turismo receptivo.

Durante su exposición, Scioli sostuvo que el crecimiento responde a una "decisión política clara" del presidente Javier Milei de promover una mayor apertura de la Argentina al mundo y favorecer el ingreso de visitantes internacionales mediante distintas medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector.

En ese sentido, enumeró como factores determinantes la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno, la estabilidad económica, la mejora en las condiciones de seguridad, la simplificación de los procedimientos de visado para determinados mercados y las acciones de promoción internacional desarrolladas por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

Para el secretario, la combinación de esas políticas permitió posicionar nuevamente a la Argentina entre los destinos elegidos por turistas de diferentes regiones del mundo y ampliar la presencia del país en los principales mercados emisores.

Scioli también utilizó sus redes sociales para destacar los resultados alcanzados y sostuvo que una mayor conectividad aérea genera un efecto positivo sobre distintos sectores de la economía. Según expresó, el incremento de vuelos internacionales contribuye a atraer más turistas, generar empleo, aumentar el ingreso de divisas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las economías regionales.

Asimismo, afirmó que el crecimiento registrado durante el primer semestre demuestra que la Argentina continúa consolidándose como un destino competitivo y de calidad para viajeros internacionales, especialmente en un contexto de recuperación de la actividad turística global.

Uno de los principales ejes del anuncio fue el fortalecimiento del mercado brasileño, considerado estratégico para el turismo receptivo argentino. En ese marco, Scioli destacó la importancia de San Pablo como uno de los principales centros de distribución de vuelos internacionales de Sudamérica y aseguró que la nueva ruta de GOL facilitará el acceso de miles de viajeros hacia los principales destinos de la Patagonia.

El funcionario señaló que el objetivo es continuar generando interés por la oferta turística argentina y ampliar las conexiones aéreas que permitan diversificar los mercados emisores de visitantes.

La presentación de la nueva ruta contó con la participación de representantes de la compañía aérea, autoridades provinciales y referentes del sector turístico, quienes coincidieron en señalar que la incorporación del nuevo servicio fortalecerá la conectividad internacional y favorecerá el crecimiento de las economías locales vinculadas al turismo.

Además, remarcaron que destinos como El Calafate y Ushuaia mantienen una creciente demanda entre los visitantes extranjeros gracias a sus atractivos naturales, lo que convierte a la ampliación de la oferta aérea en una herramienta clave para sostener el crecimiento de la actividad.

Con este anuncio, el Gobierno busca consolidar la expansión del turismo receptivo mediante una mayor integración aérea con los principales mercados de la región, mientras apuesta a que el incremento en la llegada de visitantes continúe impulsando el ingreso de divisas y la generación de empleo en distintas provincias del país.