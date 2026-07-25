Fernando Subirats fue designado como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

El Gobierno oficializó la designación de Fernando Subirats como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos.

El nuevo funcionario asumirá sus funciones el próximo 1° de agosto.

La medida forma parte de la reorganización de la estructura de comunicación de la Presidencia.

Subirats tendrá a su cargo la gestión operativa y los contenidos de los medios públicos nacionales.

El periodista posee trayectoria en medios privados y en la conducción de Radio Nacional.

La designación fue formalizada mediante el Decreto 649/2026 firmado por Javier Milei y Diego Santilli.

El Gobierno nacional oficializó la designación del periodista Fernando Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, cargo que asumirá a partir del próximo 1° de agosto dentro de la estructura de la Presidencia de la Nación. La medida forma parte del proceso de reorganización que impulsa la administración de Javier Milei en el área de comunicación oficial y apunta a fortalecer la coordinación y el funcionamiento de los medios públicos.

La designación quedó establecida mediante el Decreto 649/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y dispone el nombramiento de Fernando Nicolás Subirats al frente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos, organismo que depende de la Secretaría de Comunicación y Medios.

Con esta incorporación, el Poder Ejecutivo suma una nueva modificación dentro de la estructura encargada de diseñar y ejecutar la política de comunicación gubernamental. La decisión se enmarca en una serie de cambios organizativos que el oficialismo viene implementando con el propósito de redefinir el funcionamiento de los organismos vinculados a la comunicación institucional y a la administración de los medios estatales.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, Subirats tendrá a su cargo la gestión operativa y la coordinación de los contenidos de los medios públicos nacionales. Entre sus principales responsabilidades se encontrarán la planificación de las estrategias comunicacionales, la supervisión de la programación y la articulación de las distintas plataformas que integran el sistema de medios administrado por el Estado.

El Gobierno considera que esta designación permitirá consolidar el proceso de reorganización del área y mejorar la coordinación entre los distintos organismos que dependen de la Secretaría de Comunicación y Medios. La intención oficial es avanzar en una estructura más integrada para la administración de los medios públicos, en línea con los objetivos planteados desde el inicio de la gestión.

Fernando Subirats llega al cargo con una extensa trayectoria vinculada al periodismo, la producción de contenidos y la gestión de medios de comunicación. Además de desempeñarse como periodista, es productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social, experiencia que combina con una carrera desarrollada tanto en el sector privado como en organismos públicos.

En el ámbito privado, entre 2019 y 2025 formó parte de Alpha Media. Durante ese período ocupó inicialmente la Gerencia de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y posteriormente asumió como gerente periodístico del grupo. Desde esa función coordinó la estrategia editorial de distintos medios, entre ellos las emisoras Rock & Pop, Metro y Splendid, además de la Agencia Noticias Argentinas.

Con anterioridad, también desarrolló tareas profesionales en Radio Mitre, Radio Continental y el diario El Cordillerano, acumulando experiencia en distintos formatos periodísticos y de producción informativa.

Su recorrido en el sector público también incluye diversos cargos dentro de Radio Nacional. Allí se desempeñó como subdirector y posteriormente como director ejecutivo. Desde 2025 ejercía la dirección de la emisora estatal y de la red integrada por 102 radios distribuidas en todo el país, función desde la cual estuvo al frente de la coordinación operativa del sistema de radiodifusión pública.

La llegada de Subirats se produce en un momento en el que el Gobierno continúa avanzando con la reorganización de la estructura de comunicación de la Presidencia. El objetivo oficial consiste en redefinir el funcionamiento de la Secretaría de Comunicación y Medios, optimizar la administración de los medios públicos y fortalecer la coordinación de las políticas comunicacionales del Estado.

Con esta designación, el Ejecutivo incorpora a un funcionario con experiencia tanto en la gestión pública como en empresas privadas de comunicación, en una etapa en la que el área continúa atravesando un proceso de transformación orientado a reorganizar su estructura administrativa y operativa.