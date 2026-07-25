Bregman acusó a Milei de promover expresiones racistas y cuestionó la política exterior del Gobierno

Myriam Bregman acusó al presidente Javier Milei y a su entorno de sostener expresiones racistas y discriminatorias.

La diputada afirmó que esos discursos no representan al conjunto del pueblo argentino.

Cuestionó las manifestaciones surgidas desde el oficialismo durante la polémica vinculada con la Selección argentina.

Sostuvo que existió una campaña organizada que buscó responsabilizar a toda la sociedad argentina.

Pidió evitar generalizaciones sobre el pensamiento de los argentinos a partir de declaraciones de funcionarios.

También criticó la política exterior del Gobierno y su alineamiento con Israel y Estados Unidos.

La diputada nacional Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda, formuló duras críticas contra el presidente Javier Milei y varios integrantes del Gobierno nacional al afirmar que mantienen expresiones discriminatorias y racistas. Además, sostuvo que existe una campaña organizada que busca responsabilizar al conjunto de la sociedad argentina por esos discursos y cuestionó la política exterior que lleva adelante la administración nacional.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista televisiva, en la que la legisladora se refirió a la controversia generada por los comentarios vinculados con la Selección argentina y el impacto internacional que tuvieron algunas expresiones difundidas desde sectores del oficialismo.

Bregman sostuvo que el Presidente y su entorno político sostienen discursos discriminatorios y afirmó que ese tipo de manifestaciones no representan al conjunto de la sociedad argentina. En ese sentido, aseguró que las expresiones provenientes del oficialismo exceden el debate político y contribuyen a profundizar situaciones de discriminación.

"El Presidente y el grupo que lo rodea es racista y discrimina. Sí, lo es. Y tiene expresiones terribles", afirmó la diputada durante la entrevista. Sin embargo, aclaró que, a su entender, no puede atribuirse esa posición al conjunto del pueblo argentino.

La dirigente de izquierda consideró que, paralelamente a la difusión de esos mensajes, se desarrolló una acción coordinada destinada a instalar internacionalmente una imagen negativa del país. Aunque evitó utilizar la expresión "campaña anti-Argentina", sostuvo que existió una estrategia organizada que terminó responsabilizando a toda la sociedad por declaraciones realizadas desde el ámbito gubernamental.

En ese contexto, Bregman cuestionó especialmente los comentarios que, según indicó, fueron dirigidos contra algunos integrantes de la Selección francesa durante la polémica generada en torno al seleccionado argentino. En particular, hizo referencia a manifestaciones vinculadas con el delantero Kylian Mbappé y sostuvo que algunos sectores aprovecharon ese episodio para exteriorizar discursos discriminatorios.

Según la legisladora, determinadas expresiones difundidas desde el oficialismo contribuyeron a alimentar actitudes racistas y de odio. A su juicio, esos mensajes terminaron siendo utilizados por distintos actores para reforzar estereotipos y generalizaciones sobre la sociedad argentina.

No obstante, insistió en diferenciar las posiciones del Gobierno de la opinión del conjunto de la población. En esa línea, sostuvo que resulta equivocado afirmar que todos los argentinos comparten ese tipo de pensamientos y consideró especialmente preocupante que algunos sectores políticos e intelectuales reproduzcan esa idea.

Para Bregman, quienes cuentan con mayor información o participan habitualmente del debate público deberían evitar extender esas generalizaciones, ya que —según planteó— conocen que las expresiones cuestionadas no representan el pensamiento mayoritario de la ciudadanía.

Durante la entrevista, la diputada también se refirió a la repercusión internacional que generó la polémica y sostuvo que, más allá de las responsabilidades del Gobierno, existió una acción coordinada que amplificó esos episodios con el objetivo de proyectar una imagen negativa de la Argentina.

Aunque manifestó reparos respecto de la denominación "campaña anti-Argentina", por considerar que remite a conceptos utilizados durante la última dictadura militar, afirmó que sí percibe una acción organizada contra el pueblo argentino que excede las declaraciones de los funcionarios nacionales.

En el tramo final de sus declaraciones, Bregman amplió sus críticas hacia la política exterior del Gobierno. La legisladora cuestionó el alineamiento internacional impulsado por la administración de Javier Milei, particularmente la relación con Israel y con Estados Unidos.

Según expresó, el respaldo del Gobierno argentino al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la cercanía política con el presidente estadounidense Donald Trump afectan la imagen internacional del país. Desde su perspectiva, esas definiciones diplomáticas no contribuyen a mejorar el posicionamiento de la Argentina en el escenario global y forman parte de una estrategia política que también genera cuestionamientos dentro del ámbito interno.

Las declaraciones de Bregman se suman al intercambio de críticas entre dirigentes de la oposición y el oficialismo en torno a la política comunicacional del Gobierno, el tratamiento de temas vinculados con la discriminación y el enfoque adoptado por la administración nacional en materia de relaciones internacionales.