Proponen que el equipamiento de los Juegos Odesur 2026 quede para los clubes de Santa Fe

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo local que gestione la permanencia en la ciudad del equipamiento utilizado durante los XIII Juegos Suramericanos Odesur 2026, una vez finalizada la competencia.

La iniciativa plantea que los bienes muebles y materiales deportivos empleados en el certamen sean destinados posteriormente a clubes, instituciones culturales y organizaciones sin fines de lucro, con el propósito de fortalecer la práctica deportiva y ampliar las oportunidades de acceso a distintas disciplinas.

Un legado más allá de la infraestructura

El proyecto fue impulsado por el concejal Julián Martínez, quien destacó que el impacto de los Juegos Suramericanos no se limitará a las obras de infraestructura que se construyen para recibir el evento, sino que también incluirá una importante cantidad de equipamiento deportivo.

Entre los elementos que podrían permanecer en la ciudad se encuentran materiales de entrenamiento, implementos para atletismo, redes, pelotas, conos y diversos recursos tecnológicos utilizados durante las competencias.

El edil sostuvo que estos elementos podrían convertirse en un aporte significativo para los clubes santafesinos, que cumplen un papel central en la formación deportiva y en la contención social de niños, jóvenes y adultos.

Asimismo, señaló que conservar ese equipamiento permitiría extender los beneficios del evento mucho más allá de su realización, fortaleciendo el desarrollo del deporte local.

Santa Fe, una de las sedes del certamen continental

La capital provincial será una de las ciudades anfitrionas de los XIII Juegos Suramericanos Odesur 2026, junto con Rosario y Rafaela.

La competencia se desarrollará entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 y reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 países sudamericanos, quienes participarán en 43 disciplinas deportivas.

El evento constituye el torneo multideportivo más importante de América del Sur y forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Santa Fe para potenciar la infraestructura deportiva, promover el desarrollo de los atletas y consolidar la integración regional.

Con esta propuesta, el Concejo busca que una parte del legado material de los Juegos permanezca en la ciudad y beneficie de manera directa a las instituciones que diariamente impulsan la actividad deportiva en los barrios santafesinos.