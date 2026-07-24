Docentes santafesinos endurecen su postura y crece el conflicto por la oferta salarial

El conflicto salarial entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes suma un nuevo capítulo. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) confirmó que la propuesta presentada por la Provincia fue rechazada por la totalidad de los afiliados que participaron de la consulta interna, aunque una parte decidió aceptarla con reservas ante la falta de perspectivas de una nueva negociación.

Según informó el secretario general de Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, alrededor del 20% de los docentes optó por aceptar la oferta "en disconformidad", mientras que el resto expresó un rechazo total por considerarla insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Reclaman una verdadera recomposición salarial

Desde el gremio sostienen que el incremento ofrecido no alcanza para compensar el deterioro de los salarios acumulado en los últimos años y cuestionan que la propuesta oficial no contemple un mecanismo que garantice la continuidad de las negociaciones paritarias.

Además, manifestaron preocupación por la posibilidad de que el Ejecutivo provincial decida otorgar el aumento mediante un decreto si no se alcanza un acuerdo con los sindicatos.

Para Sadop, una decisión de ese tipo implicaría cerrar de manera unilateral la negociación y dejar sin efecto el proceso de diálogo que establece la paritaria.

Analizan nuevas medidas de protesta

Frente a este escenario, la conducción sindical quedó habilitada para definir distintas acciones gremiales en caso de que no existan avances en la negociación.

Entre las medidas que podrían implementarse figuran radios abiertas, marchas con antorchas, manifestaciones públicas y otras actividades de protesta permitidas por la legislación vigente.

Desde el sindicato señalaron que el sistema de Asistencia Perfecta, que premia a quienes no realizan medidas de fuerza, limita la posibilidad de convocar a paros tradicionales debido al impacto económico que generan los descuentos salariales.

Cuestionamientos a la política salarial

Sadop también cuestionó el criterio utilizado por el Gobierno provincial para definir las actualizaciones salariales.

El gremio sostiene que nunca acordó que la inflación fuera el único parámetro para negociar los aumentos y reclama la elaboración de un plan de recuperación progresiva que permita recomponer los ingresos por encima del índice de precios.

Asimismo, volvió a plantear diferencias respecto del denominado "cargo testigo" que utiliza la Provincia para calcular los salarios docentes. Mientras el Ejecutivo toma como referencia un cargo con extensión horaria, el sindicato considera que debería utilizarse el sueldo inicial de un maestro de grado de jornada simple, por entender que refleja con mayor precisión la realidad salarial de quienes ingresan al sistema educativo.

También remarcaron que la carrera docente presenta diferencias respecto de otros sectores de la administración pública, ya que no contempla adicionales por títulos académicos, lo que limita las posibilidades de crecimiento salarial.

Amsafé define este viernes su respuesta

En paralelo, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), que representa a los docentes de las escuelas públicas, dará a conocer este viernes el resultado de la votación provincial sobre la oferta salarial.

Las distintas mociones presentadas por las delegaciones contemplan el rechazo de la propuesta oficial y proponen diferentes modalidades de protesta.

Entre las alternativas figuran jornadas de reclamo en los establecimientos educativos, paros de 48 horas con movilizaciones provinciales, la creación de un fondo de huelga, desobligaciones, marchas y otras medidas de fuerza que podrían comenzar la próxima semana.

Con ambos gremios cuestionando la propuesta del Gobierno, el conflicto docente atraviesa un momento de alta tensión y podría derivar en nuevas acciones gremiales si no aparecen señales de reanudación de la negociación paritaria.