Estados Unidos impone nuevos aranceles a más de 80 países y crece la tensión comercial

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, puso en vigencia una nueva ronda de aranceles que afecta a las importaciones provenientes de más de 80 países y economías. Las nuevas tasas, que oscilan entre el 10% y el 12,5%, comenzaron a regir desde la primera hora de este viernes.

La administración estadounidense justificó la medida al considerar que los países alcanzados no implementan controles suficientes para evitar el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso, una práctica que Washington busca combatir mediante nuevas restricciones comerciales.

Las tarifas sustituyen al arancel global temporal del 10% que había estado vigente hasta el jueves y forman parte de una estrategia más amplia para endurecer la política comercial de Estados Unidos.

La base legal de la medida

La decisión fue adoptada en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que habilita al Gobierno estadounidense a aplicar sanciones comerciales cuando considera que existen prácticas desleales o discriminatorias que afectan a su economía.

La Casa Blanca recurrió a este mecanismo luego de que la Justicia limitara parte de las tarifas generales que anteriormente habían sido impuestas bajo otra normativa comercial.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que el nivel de los nuevos aranceles y las exenciones previstas resultan adecuados para incentivar cambios en las prácticas detectadas durante la investigación sobre trabajo forzoso.

Reacciones internacionales

La medida generó cuestionamientos inmediatos de varios gobiernos, que rechazaron los fundamentos presentados por Washington y advirtieron que buscarán abrir instancias de diálogo o adoptar acciones diplomáticas para responder a la decisión.

Brasil fue uno de los primeros países en expresar su desacuerdo. La administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que la referencia al trabajo forzoso constituye un argumento utilizado para reforzar una política de corte proteccionista que perjudica el comercio internacional.

Con esta nueva decisión, Estados Unidos profundiza su estrategia de revisión de las relaciones comerciales con distintos mercados, en un escenario de crecientes tensiones económicas y negociaciones que podrían extenderse durante los próximos meses.