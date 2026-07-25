Empleados de comercio acordaron un aumento del 5,7% y cobrarán un bono de $50.000

Los trabajadores mercantiles de todo el país recibirán una nueva mejora salarial tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias del sector.

El entendimiento establece un incremento salarial del 5,7%, que se abonará como asignación remunerativa y no acumulativa sobre las escalas previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75.

Para calcular el aumento se tomarán como base los salarios correspondientes a junio de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas vigentes hasta ese momento.

Cómo se aplicará el incremento

El ajuste salarial se distribuirá en tres etapas consecutivas del 1,9% cada una:

Julio de 2026: 1,9%.

1,9%. Agosto de 2026: 1,9%.

1,9%. Septiembre de 2026: 1,9%.

Con este esquema, las partes buscan que los salarios acompañen la evolución de la inflación durante el tercer trimestre del año.

Bono extraordinario

Además del aumento porcentual, el acuerdo contempla el pago de una suma extraordinaria de 50.000 pesos, de carácter no remunerativo y no acumulativo.

El bono será abonado en dos cuotas iguales:

25.000 pesos con los haberes de julio.

con los haberes de julio. 25.000 pesos con los haberes de agosto.

Incorporación gradual de una suma fija

Otro de los puntos acordados fue postergar la incorporación de la suma fija no remunerativa de 120.000 pesos al salario básico.

La integración se realizará de forma escalonada, incorporando 20.000 pesos por mes entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, hasta completar el total previsto.

Nueva revisión en octubre

El convenio tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2026 y prevé una nueva instancia de negociación durante octubre, cuando representantes sindicales y empresarios volverán a reunirse para evaluar el comportamiento de la economía y definir si resulta necesario aplicar una nueva actualización salarial.

La paritaria del sector mercantil es una de las más importantes del país debido a la cantidad de trabajadores alcanzados y suele convertirse en una referencia para otras negociaciones colectivas.

El acuerdo también establece que las condiciones pactadas no serán de aplicación obligatoria para los convenios específicos de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, aunque los montos fijados funcionarán como piso salarial una vez que el convenio sea homologado.