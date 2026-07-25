La Boleta Única cambió la política santafesina y vuelve al centro del debate por la reforma electoral

La implementación de la Boleta Única en Santa Fe marcó un antes y un después en la política provincial. Su estreno en las elecciones del 24 de julio de 2011 modificó la forma de votar y tuvo un impacto inmediato: por primera vez desde la Constitución de 1962, el gobernador electo no contó con una mayoría propia en la Cámara de Diputados.

En aquellos comicios, la fórmula integrada por Antonio Bonfatti y Jorge Henn ganó la gobernación, pero la categoría de diputados provinciales quedó en manos de María Eugenia Bielsa, cuya lista obtuvo la mayoría legislativa. De esta manera, el Ejecutivo y el principal cuerpo legislativo quedaron bajo fuerzas políticas distintas, una situación que volvió a repetirse en 2019 con la elección de Omar Perotti.

El nuevo sistema electoral permitió que los ciudadanos eligieran de manera independiente a los candidatos de cada categoría, favoreciendo el denominado "voto cruzado". A diferencia de la tradicional boleta partidaria, la Boleta Única elimina el efecto arrastre y le da mayor protagonismo a la decisión individual del elector.

Cada categoría se presenta en una boleta distinta, entregada por la autoridad de mesa al momento de votar. El ciudadano marca su preferencia con una lapicera y deposita directamente la boleta en la urna correspondiente, sin utilizar sobre.

La reforma fue impulsada por sectores políticos que buscaban mayor transparencia y libertad de elección. Finalmente, el Gobierno provincial de entonces decidió que el sistema se utilizara tanto en las elecciones primarias como en las generales y estableció una boleta independiente para cada categoría electoral.

Con el paso de los años, el mecanismo consolidó una tendencia hacia la personalización del voto, ya que muchos electores comenzaron a seleccionar candidatos de distintos espacios políticos en una misma elección, reduciendo la influencia de las estructuras partidarias tradicionales.

El debate volvió a instalarse en la agenda provincial a partir de la reforma constitucional que eliminó la mayoría automática de 28 bancas para la fuerza ganadora en la Cámara de Diputados. A partir de ahora, las 50 bancas se distribuirán mediante el sistema D'Hondt, lo que hace más probable que los futuros gobernadores deban gestionar sin mayoría propia en ese cuerpo legislativo.

En la Legislatura ya existen distintas propuestas para modificar el esquema de Boleta Única. Algunos proyectos plantean unificar en una misma papeleta las categorías de gobernador, vicegobernador, diputados y senadores, mientras que otros buscan mantener el sistema actual con boletas separadas para cada cargo.

La futura ley electoral promete convertirse en uno de los principales debates políticos de Santa Fe, ya que definirá cómo votarán los santafesinos en los próximos años y cuál será el equilibrio entre representación legislativa y gobernabilidad.