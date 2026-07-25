Impacto en la NBA: LeBron James continuará su carrera en Philadelphia 76ers

El mercado de pases de la NBA sumó uno de los movimientos más impactantes de los últimos años. LeBron James, máximo anotador histórico de la liga, confirmó que continuará su carrera en Philadelphia 76ers, equipo con el que firmó un contrato por las próximas dos temporadas tras finalizar su vínculo con Los Angeles Lakers.

A los 41 años, el cuatro veces campeón de la NBA tomó la decisión de cambiar de franquicia en busca de un nuevo desafío deportivo y con un objetivo claro: volver a pelear por el título.

El mensaje de LeBron tras confirmar su decisión

A través de su cuenta en la red social X, el alero explicó los motivos que lo llevaron a elegir a los Sixers.

"Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero ni por la familia. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar", escribió.

Además, dejó un mensaje para los fanáticos de las ciudades que marcaron su carrera.

"Creo que puedo ayudar a convertir a Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy muy entusiasmado por comenzar este nuevo camino. Gracias, Los Ángeles. Miami siempre tendrá un lugar especial y el noreste de Ohio siempre será mi hogar", agregó.

Los detalles del contrato

Según informó Rich Paul, representante del jugador, el acuerdo contempla dos temporadas con un salario cercano a los 8 millones de dólares, además de una opción de jugador para el segundo año.

La cifra representa un importante recorte respecto a los 52 millones de dólares que percibía en su último contrato, una decisión que responde a la intención de darle mayor flexibilidad salarial a la franquicia para competir por el campeonato.

Un proyecto con aspiraciones al título

Philadelphia viene de alcanzar las semifinales de la Conferencia Este y apuesta fuerte para volver a pelear por el anillo. En su nuevo equipo, LeBron compartirá plantel con Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y el joven VJ Edgecombe, conformando uno de los planteles más competitivos de la liga para la próxima temporada.