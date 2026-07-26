River perdió con Barracas en el debut del Clausura 2026

River Plate comenzó el Torneo Clausura con una inesperada derrota al caer 1-0 frente a Barracas Central en el estadio Monumental. El único gol de la noche lo convirtió Gonzalo Morales, quien aprovechó una de las pocas oportunidades del conjunto visitante para marcar la diferencia.

Barracas Central planteó un partido inteligente desde lo táctico. Se mostró sólido en defensa, aprovechó su momento para golpear y luego resistió la presión del equipo de Eduardo Coudet, que dominó la posesión durante gran parte del encuentro, pero no logró traducir ese control en situaciones claras de gol.

El conjunto de Núñez volvió a evidenciar falta de eficacia en los últimos metros. Si bien manejó la pelota e intentó asumir el protagonismo, se encontró con un rival replegado que cerró los espacios y defendió la ventaja con orden. Además, el arquero del Guapo fue una de las figuras del partido con intervenciones decisivas para mantener el arco en cero.

La caída representa un nuevo golpe para River, que buscaba dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina y comenzar el segundo semestre con un triunfo ante su gente. Sin embargo, nunca encontró la claridad necesaria para romper el esquema defensivo de Barracas y terminó retirándose entre el descontento de los hinchas presentes en el Monumental.

Para Barracas Central, en cambio, la victoria tiene un valor histórico. El Guapo consiguió su primer triunfo oficial frente a River Plate, cortó una racha ampliamente favorable al conjunto millonario y comenzó el Torneo Clausura con tres puntos de enorme importancia.

Con personalidad, disciplina táctica y una gran actuación colectiva, el equipo visitante dio uno de los grandes batacazos de la primera fecha del campeonato.