Con un triunfo sobre Tigre, Estudiantes de Río Cuarto tuvo un estreno soñado

Estudiantes de Río Cuarto comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura 2026 al vencer 1-0 a Tigre este sábado en el Estadio Antonio Candini. En un encuentro parejo y con pocas diferencias, el conjunto cordobés aprovechó una de sus oportunidades en el segundo tiempo para quedarse con los tres puntos ante su público.

El equipo dirigido por Rubén Forestello encontró el gol a los 25 minutos del complemento. Tras un cabezazo desviado de Matías Valenti, el defensor Sergio Ojeda apareció dentro del área para empujar la pelota al fondo de la red y marcar el único tanto de la tarde.

Después de la apertura del marcador, Tigre adelantó sus líneas en busca del empate y generó peligro sobre el arco rival. Sin embargo, se encontró con una destacada actuación del arquero Lucas Bruera, una de las figuras del partido, quien respondió con seguridad para sostener la ventaja del conjunto local hasta el pitazo final.

Con este resultado, Estudiantes de Río Cuarto comenzó el Clausura con una victoria que ilusiona a sus hinchas y sumó sus primeros tres puntos en el campeonato.

Lo que viene para ambos equipos

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Estudiantes de Río Cuarto visitará a Argentinos Juniors, mientras que Tigre deberá enfocarse en un compromiso clave por la Copa Sudamericana. El Matador recibirá a Nacional en el partido de vuelta de la ronda previa, luego de la derrota 3-0 sufrida en Uruguay, con la obligación de revertir la serie ante su gente.