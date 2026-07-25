Karina Milei encabezará un encuentro clave para coordinar un plan ante la llegada de “El Niño”

El Gobierno nacional reunirá a las provincias del NEA el 3 de agosto en Resistencia para coordinar un plan preventivo.

Karina Milei encabezará un encuentro enfocado exclusivamente en la preparación frente al fenómeno “El Niño”.

La Agencia Federal de Emergencias monitoreará en tiempo real la evolución de cada jurisdicción.

Las fuerzas federales y organismos nacionales trabajarán bajo protocolos unificados de asistencia.

Las previsiones climáticas estiman una probabilidad superior al 70% de desarrollo del fenómeno.

Los recientes temporales e inundaciones en Entre Ríos y Misiones reforzaron la necesidad de una coordinación anticipada.

El Gobierno nacional convocó a las provincias del nordeste argentino a una reunión de trabajo que se realizará el próximo 3 de agosto en la ciudad de Resistencia, con el objetivo de coordinar una estrategia conjunta frente al probable desarrollo del fenómeno climático conocido como “El Niño”. El encuentro será encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y estará centrado exclusivamente en la planificación de acciones preventivas para afrontar eventuales emergencias derivadas del aumento de las precipitaciones.

La convocatoria responde a las proyecciones climáticas que anticipan una elevada probabilidad de transición hacia condiciones propias de “El Niño”, un fenómeno originado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que suele provocar lluvias por encima de los valores habituales e inundaciones en distintas regiones de Sudamérica. En el caso del noreste argentino, los especialistas advierten que sus efectos suelen sentirse con mayor intensidad durante la primavera y el verano.

Desde el Gobierno señalaron que la reunión tendrá un carácter estrictamente técnico y operativo, con el propósito de fortalecer la coordinación entre Nación, provincias y municipios. La prioridad será definir mecanismos de actuación que permitan responder con rapidez ante posibles emergencias vinculadas a la Cuenca del Plata y otras zonas vulnerables a crecidas, anegamientos y fenómenos hidrometeorológicos extremos.

La estrategia contempla un rol central para la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo que tendrá a su cargo el monitoreo permanente de la situación a través del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias. Desde ese ámbito se buscará coordinar la distribución de recursos humanos, equipamiento y asistencia técnica entre las distintas jurisdicciones, además de establecer protocolos comunes para optimizar la respuesta frente a eventuales contingencias.

El operativo previsto involucrará a múltiples organismos nacionales. Participarán efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con personal de Vialidad Nacional, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y equipos especializados de la Agencia Federal de Emergencias. El objetivo es garantizar tanto el apoyo logístico como la asistencia operativa en las zonas que pudieran verse afectadas por lluvias intensas o inundaciones.

Las tareas de planificación comenzaron semanas atrás. Autoridades del Ministerio de Defensa, de la Armada Argentina y del Ejército Argentino participaron recientemente en Posadas de la tercera reunión del Plan de Coordinación Federal ENOS (El Niño/Oscilación del Sur), donde se analizaron distintos escenarios de riesgo y se avanzó en la elaboración de protocolos conjuntos para la actuación de las fuerzas federales y organismos de emergencia.

El programa nacional de respuesta quedó formalizado mediante la Resolución 559 del Ministerio de Seguridad, que establece los lineamientos para la coordinación institucional frente a este tipo de eventos. El documento destaca que los efectos de “El Niño” pueden variar según la región, la época del año y la intensidad del fenómeno, aunque identifica al noreste argentino como una de las áreas históricamente más expuestas a precipitaciones extraordinarias.

Las previsiones meteorológicas indican que la probabilidad de desarrollo del fenómeno supera el 70% desde el trimestre junio-julio-agosto y aumenta progresivamente hacia los meses siguientes. Ese escenario impulsó también a varias provincias del norte argentino a poner en marcha sus propios planes preventivos y unidades operativas para reforzar la capacidad de respuesta local.

Los recientes episodios registrados en distintas provincias alimentan la preocupación de las autoridades. En Concordia, Entre Ríos, un fuerte temporal dejó como saldo una víctima fatal y cuantiosos daños materiales en viviendas, establecimientos productivos e infraestructura eléctrica. Las primeras estimaciones ubican las pérdidas económicas en torno a los $5.000 millones.

En tanto, la crecida del río Uruguay obligó a evacuar a 41 familias en la localidad misionera de El Soberbio, mientras que en Santo Tomé fue necesario asistir a decenas de familias de pescadores afectadas por el aumento del caudal. También en Misiones, el elevado volumen de agua del río Iguazú provocó el cierre preventivo de algunos circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú, entre ellos la tradicional Garganta del Diablo, debido a que el caudal superó los ocho millones de litros por segundo.