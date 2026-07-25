El Banco Central superó los USD 13.000 millones en compras de divisas durante 2026

El Banco Central alcanzó 134 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas.

Las adquisiciones de 2026 ya superan los USD 13.100 millones y exceden la meta mínima anual.

Las reservas internacionales volvieron a ubicarse por encima de los USD 49.000 millones.

Julio ya registra compras superiores a las realizadas durante todo junio.

El dólar mayorista marcó un nuevo récord nominal al cerrar en $1.497.

El Gobierno mantiene margen para seguir acumulando reservas dentro del esquema de bandas cambiarias.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó un nuevo hito en su estrategia de acumulación de reservas al concretar su jornada número 134 consecutiva con saldo comprador en el mercado cambiario. La autoridad monetaria adquirió este viernes USD 345 millones, con lo que elevó el total de compras realizadas en lo que va de 2026 a USD 13.101 millones, superando la barrera de los USD 13.000 millones y acercándose al techo del objetivo anual fijado por el equipo económico.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario, implementado en enero, el organismo presidido por Santiago Bausili consolidó una sostenida política de intervención que ya permitió cumplir la meta oficial de acumulación de reservas prevista para este año. El Gobierno había establecido un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones para todo 2026, por lo que el desempeño registrado hasta el momento deja margen para continuar fortaleciendo el balance del Banco Central durante el segundo semestre.

La acumulación de divisas estuvo respaldada por una mayor oferta de dólares proveniente de distintos sectores de la economía. Entre enero y julio se destacaron las liquidaciones del complejo agropecuario, los ingresos generados por las exportaciones energéticas y mineras, así como las colocaciones de deuda realizadas en los mercados internacionales tanto por empresas privadas como por gobiernos provinciales. Ese escenario permitió que la autoridad monetaria captara una porción significativa de las divisas que ingresaron al mercado.

No obstante, el ritmo de intervención mostró algunas diferencias a lo largo del año. Durante junio, el Banco Central optó por reducir parcialmente su participación con el objetivo de aliviar la presión sobre el mercado cambiario. En ese período aumentó la demanda de dólares y el tipo de cambio mayorista avanzó más de un 5%, superando por primera vez desde octubre de 2025 el ritmo de la inflación.

Como consecuencia de esa estrategia, las compras oficiales de junio alcanzaron los USD 1.418 millones, un nivel inferior al registrado en mayo, cuando habían sumado USD 2.596 millones. Sin embargo, durante julio la tendencia volvió a acelerarse y las adquisiciones ya acumulan USD 1.936 millones, superando el total del mes anterior. Solo durante la última semana el Banco Central incorporó USD 492 millones mediante operaciones directas en el Mercado Libre de Cambios y transacciones en bloque.

Para sostener este proceso de acumulación de reservas, la autoridad monetaria incrementó la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local, en una estrategia orientada a preservar la estabilidad cambiaria y moderar las presiones inflacionarias.

En paralelo, las reservas internacionales cerraron la jornada en USD 49.183 millones, tras registrar un incremento diario de USD 499 millones. El aumento respondió tanto a las compras efectuadas por el Banco Central como a la mejora en la valuación de los activos que integran las reservas. De este modo, el stock volvió a ubicarse en niveles similares a los observados a comienzos de julio, antes del pago de un importante vencimiento de deuda por USD 4.300 millones.

Mientras tanto, el mercado cambiario continuó mostrando una tendencia alcista. El dólar mayorista avanzó ocho pesos y cerró en $1.497, estableciendo un nuevo récord nominal. En la última semana acumuló una suba de 19 pesos, equivalente al 1,3%, mientras que en julio el incremento alcanza los 15 pesos. Aun así, el avance del tipo de cambio oficial en todo 2026 se mantiene por debajo de la inflación estimada para el mismo período, con un aumento acumulado del 2,9%.

El Banco Central mantiene además un amplio margen dentro del esquema de bandas cambiarias, cuyo límite superior fue fijado en $1.836,23. Esa diferencia continúa brindando espacio para intervenir en el mercado sin comprometer el funcionamiento del régimen cambiario vigente.

En el segmento minorista, el dólar para la venta en el Banco Nación subió hasta los $1.520 y también alcanzó un nuevo máximo nominal. En contraste, el dólar blue retrocedió cinco pesos y cerró en $1.545, aunque mantiene una suba semanal del 1%. Los dólares financieros también registraron incrementos y el contado con liquidación volvió a aproximarse a los $1.600, reflejando una persistente demanda de cobertura en el mercado.