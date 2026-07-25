Fiorentina se mete en la pelea por Franco Mastantuono

El futuro de Franco Mastantuono continúa siendo uno de los temas más comentados del mercado europeo. Mientras el Real Madrid busca definir el próximo paso del joven argentino tras comunicarle que no será prioridad para la próxima temporada, Fiorentina apareció como un nuevo interesado en quedarse con el mediocampista y ya comenzó a moverse para intentar incorporarlo.

Según trascendió desde Europa, el conjunto italiano considera que Mastantuono reúne las características que busca para reforzar su ataque y ya inició contactos para conocer las condiciones de una posible operación.

Sin embargo, la postura del club español es clara. Real Madrid solo aceptará una cesión, sin opción de compra, y pretende que el futbolista tenga una importante cantidad de minutos para continuar con su desarrollo antes de regresar a la institución.

En ese contexto, Fiorentina aparece como uno de los destinos que mejor encajan en los planes del Merengue. Además, Mastantuono cuenta con ciudadanía italiana, por lo que no ocuparía cupo de extranjero en la Serie A, un detalle que facilita cualquier negociación.

La entidad de Florencia no es la única interesada. Fulham, Villarreal e incluso River también siguen de cerca la situación del futbolista, mientras el club argentino mantiene la ilusión de concretar un eventual regreso si se presenta la oportunidad.

La decisión del Real Madrid de buscarle una salida también responde a la escasa continuidad que tuvo el volante durante su primera temporada en España. Pese a la expectativa que generó su llegada, nunca logró afianzarse dentro del equipo y terminó perdiendo protagonismo.

Durante la última campaña disputó 35 partidos, fue titular en 17 oportunidades, convirtió tres goles y no registró asistencias.

Por el momento, Mastantuono continúa entrenándose junto al plantel del Real Madrid, aunque todo indica que su futuro se resolverá en las próximas semanas, con Fiorentina como uno de los principales candidatos a quedarse con sus servicios.