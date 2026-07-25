Colo-Colo cerró el fichaje de Vozinha tras su gran actuación en el Mundial 2026

El mercado de pases sigue sumando movimientos destacados y uno de los protagonistas es Vozinha. El experimentado arquero caboverdiano, que fue una de las grandes figuras del Mundial 2026, fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo-Colo, donde afrontará el desafío de defender el arco del conjunto chileno.

La institución trasandina presentó al guardameta de 40 años a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida en distintos idiomas: "Bienvenido / Welcome / Bem-Vindo". El anuncio estuvo acompañado por una imagen artística en blanco y negro del futbolista y la palabra "Aura", en alusión al impacto que generó durante la última Copa del Mundo.

Luego de finalizar su vínculo con G.D. Chaves, de la segunda división de Portugal, y tras haber sido vinculado con Inter Miami, Vozinha finalmente continuará su carrera en Chile. En las próximas horas viajará a Santiago para firmar un contrato que lo unirá al Cacique por 18 meses.

La negociación atravesó diferentes etapas. En un primer momento, Colo-Colo había priorizado las gestiones por el arquero uruguayo Santiago Mele, pero una vez que el guardameta acordó su llegada a Independiente, la dirigencia chilena reactivó las conversaciones por el africano y cerró rápidamente su incorporación.

Un Mundial que cambió su carrera

La llegada de Vozinha al fútbol chileno se explica por el enorme nivel que mostró con Cabo Verde durante el Mundial 2026, torneo en el que fue una de las grandes revelaciones.

El arquero fue determinante para que su selección consiguiera resultados históricos frente a potencias como España y Uruguay durante la fase de grupos, consolidándose como uno de los nombres propios del certamen.

Su actuación más recordada llegó en los octavos de final frente a la Selección Argentina, cuando protagonizó una actuación sobresaliente al contener varias situaciones claras de gol y extender la definición hasta el tiempo suplementario.

Gracias a su rendimiento, Vozinha fue incluido por distintos medios internacionales entre los futbolistas más destacados del campeonato e incluso integró el equipo ideal del Mundial 2026.

Ahora, tras una extensa trayectoria entre Europa y África, el arquero afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera defendiendo el arco de uno de los clubes más tradicionales del continente.