Nico Occhiato reveló qué habló con Florencia Peña y dio por cerrado el escándalo por la fake news

Florencia Peña y Nicolás Occhiato dejaron atrás la polémica que protagonizaron en las últimas semanas. El conductor y creador de Luzu TV confirmó que mantuvo una conversación privada con la actriz y aseguró que el conflicto quedó definitivamente resuelto.

En una entrevista con Desayuno Americano (América), Occhiato reveló que ambos pudieron aclarar la situación luego de los rumores que hablaban de una demanda millonaria por su desvinculación del canal de streaming tras la difusión de la fake news relacionada con Jorge Messi.

“Fue una charla muy buena, muy tranquila, que nos debíamos las dos partes. Ella me dijo que nunca tuvo intención de iniciarme un juicio. Me quedo con lo que me dijo. Los dos nos fuimos contentos después de hablar”, explicó.

De esta manera, el empresario descartó cualquier conflicto judicial y dio por terminada la controversia que había generado una fuerte repercusión en los medios y las redes sociales.

Además, Occhiato también se refirió a las declaraciones de Barby Franco, quien había asegurado públicamente que Peña evaluaba reclamarle una cifra millonaria.

“Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios”, había dicho la modelo a comienzos de julio.

Sin embargo, el conductor aseguró que no guarda ningún tipo de resentimiento por esas declaraciones y remarcó que, tras hablar directamente con Florencia Peña, entendió que nunca existió una intención real de avanzar por la vía judicial.