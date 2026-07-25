Qué es la dieta pescetariana y cuáles son sus beneficios para la salud

La dieta pescetariana es un patrón alimentario que elimina por completo la carne roja, las aves de corral y la caza, pero incorpora pescado y mariscos como principales fuentes de proteína animal. Su base está compuesta por una alimentación mayormente vegetal, donde verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas ocupan un lugar central.

A diferencia de las dietas vegetarianas estrictas, este modelo permite incluir pescados, huevos y productos lácteos, aunque estos últimos dependen de las elecciones personales de cada individuo. De esta manera, combina características de una alimentación vegetariana con el aporte nutricional de los productos del mar.

El término pescetariano surge de la unión de la palabra italiana “pesce” (pescado) y “vegetariano”, y hace referencia a quienes siguen una dieta principalmente vegetariana con la incorporación de alimentos provenientes del mar. Según la Universidad de Harvard, este patrón mantiene una estructura similar a la alimentación vegetariana tradicional, pero añade pescados y mariscos al menú semanal, mientras que las carnes de animales terrestres quedan completamente excluidas.

Entre los alimentos más destacados se encuentran los pescados, que aportan proteínas de alta calidad, grasas saludables y micronutrientes esenciales. También tienen un rol fundamental los alimentos vegetales, como legumbres, verduras de hoja verde, frutas y cereales integrales, que permiten una amplia variedad de combinaciones y preparaciones.

Según la Cleveland Clinic, la dieta pescetariana no establece cantidades estrictas para cada grupo alimenticio, lo que facilita adaptarla a las necesidades nutricionales y preferencias de cada persona.

Por el contrario, este modelo evita carne de vaca, cerdo, cordero, pollo, pavo, embutidos, carnes procesadas y productos derivados de animales terrestres. La exclusión puede responder a motivos relacionados con la salud, el bienestar animal o el impacto ambiental, y diferencia esta dieta de otras variantes como la flexitariana, que permite consumir carne de forma ocasional.

Beneficios de la dieta pescetariana

Uno de los principales beneficios de este patrón alimentario es la reducción del consumo de carne roja y procesada, alimentos asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, reemplazar las carnes por pescado puede contribuir a una menor ingesta de grasas saturadas y colesterol, mientras que el alto consumo de vegetales favorece la incorporación de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Además, los pescados grasos como salmón, sardinas, arenque y caballa son una fuente importante de ácidos grasos omega-3, nutrientes relacionados con la protección cardiovascular y cerebral. La Asociación Americana del Corazón recomienda consumir pescado al menos dos veces por semana debido a sus beneficios para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Investigaciones recientes también vinculan este tipo de alimentación con posibles beneficios a largo plazo. Un estudio publicado en 2024 señaló que las personas que siguen una dieta pescetariana podrían presentar menor riesgo de demencia y enfermedad de Parkinson en la vejez en comparación con quienes mantienen una dieta vegetariana estricta.

En el aspecto metabólico, este patrón se asocia con menores niveles de colesterol, presión arterial e índice de masa corporal (IMC), además de una menor prevalencia de obesidad e hipertensión. Estudios realizados en población suiza observaron que los pescetarianos presentaban menor riesgo de obesidad e hipercolesterolemia frente a consumidores habituales de carne.

Además, algunos análisis recientes sugieren que la dieta pescetariana podría contribuir a un envejecimiento biológico más lento. Un trabajo publicado en 2026 en Clinical Nutrition encontró una menor aceleración de la edad biológica entre quienes seguían este patrón alimentario en comparación con consumidores frecuentes de carne.

En personas con obesidad clínica, un metaanálisis basado en datos del Biobanco del Reino Unido, publicado en Nutrients (2026), encontró una asociación entre esta dieta y una menor mortalidad general y menor riesgo de muerte prematura, especialmente en hombres con obesidad.

Otro beneficio destacado es que favorece una mayor diversidad de alimentos vegetales, lo que puede mejorar la salud intestinal, el equilibrio del microbioma y la sensación de saciedad. Además, su flexibilidad puede facilitar la adherencia a largo plazo y ayudar a cubrir nutrientes que suelen ser más difíciles de obtener en dietas vegetarianas estrictas, como vitamina B12, hierro y zinc.

Principales alimentos de la dieta pescetariana

Pescados grasos y magros

Incluye variedades como salmón, sardinas, arenque, caballa, atún, bacalao, lenguado, eglefino y merluza. Los pescados grasos aportan principalmente omega-3, mientras que los magros son una fuente de proteínas de alto valor biológico.

Mariscos

Los camarones, cangrejos, vieiras, ostras, mejillones, almejas y langostinos forman parte habitual de esta dieta. Aportan variedad a las comidas y nutrientes como selenio y zinc.

Verduras y hortalizas

Son la base vegetal del plan. Especialmente importantes son las verduras de hoja verde como espinaca, acelga y kale, por su aporte de fibra, vitaminas y antioxidantes.

Frutas frescas

Alimentos como manzana, pera, banana, frutos rojos y cítricos aportan vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.

Legumbres

Las lentejas, garbanzos y porotos ofrecen proteínas vegetales, fibra y micronutrientes esenciales.

Cereales integrales

Incluyen avena, quinoa, cebada, centeno y pan integral, que aportan fibra y energía sostenida.

Frutos secos y semillas

Almendras, nueces, avellanas, pistachos y semillas brindan grasas saludables, proteínas vegetales y minerales.

Huevos

Pueden incorporarse de forma moderada y aportan proteínas, vitamina D y colina.

Productos lácteos

La leche, yogur natural y quesos pueden formar parte de la dieta según las preferencias individuales.

Aceites vegetales saludables

El aceite de oliva, canola y sésamo son utilizados para cocinar o condimentar y aportan grasas insaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular.