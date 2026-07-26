La inesperada aparición de Lionel Messi en un partido de la Primera C tras el Mundial 2026

Tras disputar la final del Mundial 2026 y disfrutar de unos días de descanso junto a su familia, Lionel Messi volvió a mostrarse en público este sábado. El capitán de la Selección Argentina sorprendió al asistir a un encuentro de la Primera C en la localidad santafesina de Arroyo Seco.

El rosarino llegó al Estadio Antonio Di Giácomo cuando el partido ya estaba en marcha y se ubicó en un sector de la platea local. Su presencia no pasó desapercibida: los hinchas comenzaron a corear su nombre y rápidamente las imágenes del campeón del mundo recorrieron las redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron fotos y videos del momento.

La visita de Messi tuvo un motivo muy especial. Leones de Rosario FC, uno de los equipos protagonistas del encuentro, está estrechamente vinculado a su familia, ya que su hermano Matías Messi es el presidente de la institución. En esta ocasión, el conjunto rosarino recibió a Central Córdoba de Rosario por la fecha 20 del campeonato de la Primera C.

Aunque Leones intentó hacerse fuerte como local bajo la atenta mirada del mejor futbolista del mundo, Central Córdoba de Rosario se impuso por 1-0 y se quedó con una victoria importante para cortar su mala racha en el certamen.

Más allá del resultado, la presencia de Lionel Messi fue el gran atractivo de la jornada. El capitán argentino volvió a mostrarse en un estadio del fútbol local después del Mundial y convirtió un partido del ascenso en un evento inolvidable para los hinchas presentes.